L’incidenza e l’importanza di un oggetto apparentemente semplice come il francobollo è difficile da percepire completamente al giorno d’oggi, in un contesto oramai costellato dalla tecnologia e dall’informazione immediata o quasi. Eppure il concetto di posta e corrispondenza non sarebbe lo stesso senza lo sviluppo e l’utilizzo di questo piccolo pezzo di carta gommato, concepito ed attualizzato verso la metà del 19° secolo da parte di un funzionario britannico per velocizzare e rendere più efficiente la corrispondenza. La funzione primaria del francobollo è infatti semplice, ossia quella da fungere da tassa pagata in anticipo, in quanto ogni emissione ha un valore definito, generalmente visibile sulla superficie anteriore. Quasi da subito i francobolli sono divenuti oggetti di uso comune e manco a farlo apposta, anche molto interessanti sul mercato del collezionismo.

Trova questo francobollo raro italiano e diventi ricco: ecco il valore

Anche il nostro paese, addirittura da prima dell’unificazione, ha sviluppato un grande numero di francobolli, inizialmente concepiti dai singoli stati preunitari, come il Regno delle Due Sicilie, ma anche i vari regni e ducati del nord.

Spesso sono proprio queste emissioni filateliche le più ambite perchè attive per pochi anni e in alcuni casi pochi mesi, come nel caso del seguente “pezzo”, che può realmente farci “svoltare” se trovato.

Il francobollo realizzato 1° gennaio 1860 dal Gran Ducato di Toscana, noto come 3 Lire di Toscana Faruk è infatti uno degli esemplari più ambiti, in quanto concepito esattamente durante la transazione politica ed unitaria tra Ducato a Italia intesa come paese unificato.

La tiratura è stata limitatissima fin dal principio (circa 300 esemplari originali, ma solo una cinquantina hanno visto la “luce” effettivamente). Due tra i più famosi esemplari di questi francobolli sono stati spediti dall’allora Re d’Egitto Farouk e dal barone Alphonse Rothschild. e un esemplare di questo tipo può raggiungere una valutazione pari a 500.000 euro.