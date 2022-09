Oroscopo Branko domani, 14 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 14 settembre 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 14 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai tenere testa alla Luna in dissonanza. Nel corso di questa giornata la dama bianca dello zodiaco potrebbe causarti alcuni imprevisti irritanti, forse una spesa improvvisa, un ritardo o un rallentamento. Ciò che conta sarà mantenere la calma.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani potrai contare sulla Luna in aspetto interessante, sul Sole e Venere nel segno. Nel corso della giornata di giovedì i pianeti favoriranno in particolar modo i liberi professionisti, chi svolge un’ttività di import-export. Sarà il momento ideale per laniare un nuovo progetto, valutare mercati.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle agevoleranno i nati in Bilancia impegnati a portare avanti la ditta famigliare. Mercurio nel segno potrebbe stimolare un’idea interessante, darti l’ispirazione giusta per avviare un progetto proficuo.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani la Luna in opposizione potrebbe causarti qualche spiacevole discussione, forse nel posto di lavoro. Nelle prossime ore potresti vivere alcuni momenti di tensioni, piccoli dissapori con dei soci, dei collaboratori, un superiore o un collega di lavoro. Ti converrà contare fino a tre, prim di aprire bocca.