Occhi gonfi e bocca secca? Ecco cosa si nasconde dietro questi sintomi

Se una mattina ti svegli con occhi gonfi e bocca secca, allora ti devi preoccupare. Ecco svelato cosa si nasconde in questi sintomi.

Questa sindrome, chiamata La sindrome di Sjögren che colpisce diverse parti dell’organismo e può provocare gonfiore alle ghiandole salivare e lacrimali, oltre occhi gonfi e bocca secca.

Ecco i principali sintomi:

irritazione,

secchezza o bruciore agli occhi,

bocca secca e difficoltà a deglutire

gonfiore delle ghiandole intorno al viso e al collo,

secchezza delle mucose in genere (naso, gola, vagina)

La sindrome colpisce perlopiù le donne over 40. Essa è una malattia autoimmune, deriva appunto dal sistema immunitario che subisce un alterazione.

Nella sindrome di Sjögren il sistema immunitario attacca le ghiandole esocrine, in particolar modo quelle salivari e lacrimali, che cominciano a funzionare male.

Cause di questa sindrome e come guarirle

Non si conosce con esattezza la causa della sindrome di Sjögren, ma l’ipotesi ad oggi più condivisa è che possa essere causata da una combinazione di fattori:

genetici,

ormonali (le donne ne sono colpite molto più che gli uomini),

ambientali (forse per esposizione a un virus o a un batterio ad oggi non ancora individuati).

Per riconoscerla di solito, basta una visita compresa di visite all’occhio e alla bocca e analisi del sangue.

n genere si debella con antibiotici e antinfiammatori a base di ibuprufene, in meno di una settimana. Spesso e necessario anche prendere cortisonici e immunopressori per aiutare l’organismo a mettersi in sesto.

Ma bisogna fare attenzione e coglierla subito per non avere ulteriori problemi agli occhi e alla bocca.

Complicanze di occhi gonfi e bocca secca

Purtroppo ci possono essere delle infezioni all’occhio e alla bocca, derivati da questa malattia. Con gli occhi secchi, purtroppo ci sono rischi di infezioni.

La bocca secca può causare un aumento del rischio di sviluppo di carie, gengivite e stomatite.

Si possono verificare complicazioni anche in altre parti dell’organismo. Le infezioni dalla bocca possono arrivare anche ai reni e ai polmoni. Infatti si riscontrano i seguenti problemi gravi: