Scoprite tutto sulla quercia, caratteristiche, proprietà e curiosità

La quercia è una bellissima aggiunta a qualsiasi paesaggio non solo per la figura maestosa ma anche per la capacità di rigenerare la natura. Sono alberi di lunga durata che forniscono ombra e habitat per la fauna selvatica. Inoltre, contribuiscono a migliorare la qualità dell’acqua grazie alla produzione di sostanze rigeneranti.

I vantaggi di piantare e coltivare querce sono molteplici. Le querce sono importanti per la fauna selvatica, soprattutto per gli uccelli. Gli uccelli usano le querce per nidificare e mangiare. Infatti, molti uccelli canori si affidano alle querce per la loro sopravvivenza. Quindi, se vogliamo attirare gli uccelli nel nostro giardino, piantare delle querce è un ottimo modo per iniziare.

Un altro importante vantaggio della coltivazione delle querce è che contribuiscono a migliorare la qualità dell’acqua. Lo fanno immagazzinando e filtrando l’acqua che scorre nel terreno in cui sono piantate. Se vicino a casa nostra c’è un torrente o un fiume, piantare delle querce può contribuire a mantenerlo pulito e sicuro per la fauna selvatica e per noi stessi.

Quindi, come coltivare una quercia? Per fare ciò, dobbiamo piantare una ghianda. È inoltre necessario scegliere il tipo di quercia che si desidera coltivare. Per saperlo, possiamo consultare un vivaio locale. La varietà più diffusa in Europa è la farnia. Il terreno più adatto è quello argilloso, ma se il nostro non è di tipo argilloso, possiamo migliorarlo aggiungendo materiale organico. Una volta preparato il terreno e piantata la ghianda, dobbiamo annaffiare spesso il terreno ma senza esagerare.

Quando si pianta una ghianda, è importante considerare le sue esigenze. Le querce preferiscono il pieno sole, quindi piantamola in un’area che riceva almeno sei ore di luce al giorno. Quando piantiamo nuove querce, assicuriamoci di lasciare uno spazio sufficiente tra gli alberi per consentirne la crescita. Le piante crescono meglio se piantate all’inizio dell’autunno, quindi iniziate subito a preparare il terreno e i semi.

Tipi di quercia

La quercia nera è uno dei tipi di quercia più comuni. Cresce in tutti gli Stati Uniti occidentali ed è comune anche nel sud-est degli Stati Uniti. È un albero a foglie caduche che raggiunge un’altezza di 40-80 piedi. È chiamata anche quercia del Canyon e producono ghiande in autunno. Hanno una corteccia ruvida e sono utilizzate come alberi da legname.

Le querce bianche sono alberi a foglie caduche che crescono negli Stati Uniti orientali. Sono chiamate anche querce rosse meridionali e crescono fino a circa 50 metri di altezza. Le querce bianche hanno una corteccia ruvida e producono grandi ghiande con cappuccio marrone. In autunno crescono a grappoli sui rami. Sono comunemente utilizzate come alberi da legname e sono anche usate per produrre barili per la conservazione dei liquidi.

Le querce rosse crescono negli Stati Uniti orientali e centrali e sono comunemente utilizzate come alberi da legname. Le nostre querce europee vengono anch’esse utilizzate per il legname ma hanno delle dimensioni più ridotte rispetto alle cugine americane. Nonostante ciò, è bene ricordare che il 90% delle querce si trovano proprio tra gli Stati Uniti e il Canada.