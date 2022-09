Novità in vista per quanto riguarda Bitcoin ed il suo decorso che continua ad essere considerata la principale forma di criptovaluta, a distanza di diversi anni dalla prima “applicazione”, in quanto il ruolo avuto e che continua ad avere la valuta concepita da Satoshi Nakamoto, pseudonimo che definisce il creatore (o il gruppo) che ha sviluppato la prima crypto sotto molti punti di vista simboleggia anche nell’atto pratico un l’intero “stato di salute” dell’intero mondo criptovalute.

Bitcoin, nuovo crollo del prezzo in arrivo: ecco a quanto può arrivare, incredibile

Fin dai primissimi anni di sviluppo e diffusione Bitcoin ha fatto comprendere alle persone che hanno deciso di sviluppare interesse sulle crypto un fattore importantissimo che distingue queste risorse economiche dalle valute vere e proprie.

Le crypto, rispetto alle valute determinate da governi, banche e qualsiasi forma di entità centrali, sono per l’appunto decentralizzate e quindi non sono sotto il controllo programmato e diretto di nessuno. Per questo motivo il valore può teoricamente salire e scendere di moltissimo semplicemente in base alla quantità di risorse che sono acquistate o vendute, secondo la più tradizionale legge di mercato.

Questo ha ovviamente portato ad una grande flessibilità ma anche una grande volatilità del valore, che infatti dopo i picchi notevoli raggiunti lo scorso anno, quando Bitcoin a fronte di numerose dinamiche favorevoli era arrivato a valere oltre 69 mila dollari statunitensi, ma gradualmente nel corso dei mesi, in particolare con l’inizio del 2022 il valore è gradualmente calato molto, fino a scendere sotto i 25 mila dollari, valore che ha ovviamente allarmato chi aveva investito molto sulla valuta in tempi non sospetti.

In queste settimane l’inflazione che sta colpendo i paesi occidentali sta influenzando anche il mondo delle criptovalute, che dopo aver fatto riscontrare una tendenza negativa importante, che ha portato il valore a “calare” sotto i 20 mila dollari, sta iniziando a far palesare gli effetti.

Secondo alcune previsioni Bitcoin potrebbe risalire ma non nel breve periodo, in quanto il crollo potrà far arrivare la valuta sotto i 15 mila dollari, valori che non si registravano da anni.