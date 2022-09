Attenzione alle uova: ecco come riconoscere se sono buone

Le uova sono un alimento fondamentale nella nostra cucina. Fondamentale però è capire se le uova siano buone e oggi vedremo proprio come fare a riconoscerle da quelle cattive. Prima di comprendere come controllare se le uova sono ancora buone con una tecnica di facile realizzazione, si potrebbe iniziare dal verificare ciò che dicono le linee guida in materia di consumo e freschezza.

Specialmente, gli esperti suggeriscono di impiegare le uova entro un massimo di ventotto giorni dalla deposizione. Infatti è proprio per questo, che la maggior parte degli allevatori mette sulla confezione, oltre alla data di scadenza imposta dalla legge, anche quella di produzione. In linea teorica, perciò, le informazioni prese sull’imballaggio del prodotto sarebbero già bastanti per comprendere lo stato di freschezza delle uova.

Però, può capitare che il loro aspetto non ci persuada, o anche che si abbiano delle galline e non ci si ricordi scrupolosamente la data in cui l’uovo è stato generato. Per fortuna, in tutti questi casi vi sono alcuni piccoli trucchi a cui è possibile ricorrere. Soprattutto per cancellare il rischio di cucinare delle uova che potrebbero risultare spiacevoli al gusto e portare a alcuni effetti indesiderati nelle ore seguenti al pasto.

Attenzione alle uova: ecco come riconoscere se so buone

Il metodo per capire se le uova sono ancora fresche e, successivamente, se possono essere consumate malgrado una prolungata permanenza in frigorifero è la tecnica del galleggiamento. In particolare, tale trucco si indirizza a capire quanto spugnoso è diventato il guscio e, di conseguenza, quanta aria è entrata al suo interno. Per riuscirci è bastante munirsi di una ciotola sufficientemente ampia, colmarla con dell’acqua del rubinetto e bagnare al suo interno le uova.

Il metodo consiste che se queste affondano e non danno segnali di voler tornare in superficie, significa che il loro guscio è ancora denso e che l’interno non è stato danneggiato dall’ossigeno. All’opposto, se l’uovo galleggia sul pelo dell’acqua, sarebbe meglio astenersi dall’idea di cibarsene. Però, vi è anche una situazione intermedia per cui l’uovo non permane depositato sul fondo ma prende una posizione in piedi pur rimanendo sommerso.

In tale caso si tratta di un prodotto non totalmente fresco, ma ancora commestibile: meglio, dunque, portarlo in tavola cotto e non crudo. Ecco come capire se le uova sono ancora buone.