Nessuno lo sa, ma in queste città puoi guadagnare tantissimi soldi

Tantissime volte ci siamo chiesti dove fosse già conveniente andare a vivere. Molte volte le spese economiche sono più alte rispetto all’entrate e l’idea di voler cambiare lavoro e vita si fa sempre più alta. Che in Italia si guadagna poco non è una novità. I nostri salari sono cresciuti negli anni molto meno di altre nazioni. La maggior parte delle persone non sa bene dove sarebbe più conveniente sostarsi per avere una situazione economica migliore rispetto a quella attuale. Per chi è disposto a spostarsi, le destinazioni sono tantissime ma ci sono delle città dove potrai guadagnare molti soldi e permetterti una vita agiata. Vediamo quali.

Dove andare

Per chi è nato in Italia, in realtà, molto spesso viene naturale trasferirsi in città come Londra, Parigi o Berlino. O comunque, scegliere le più grandi capitali europee. Di solito, sono quelle che offrono lavoro, ottimi stipendi, ma anche vita notturna, un’offerta culturale, un’ottima università e dei servizi pubblici migliori. E sono anche quelle i cui aeroporti sono meglio connessi. Ma se davvero dovessimo dire quali sono le città in cui è meglio trasferirsi, e considerare papabile qualsiasi luogo al mondo, quali potrebbero essere? Beh, la risposta esiste. Basta andare a vedere quali sono le città che offrono i migliori stipendi, e poi quelle in cui, al netto del costo della vita, a chi lavora rimangono in tasca più soldi.

Città migliori dove trasferirsi

La prima città dove risulta più conveniente andare a vivere, per i motivi sopra elencati, è una città statunitense. Ebbene stiamo proprio parlando di San Francisco. La città californiana non è soltanto ricca di offerta culturale, di paesaggi mozzafiato e di un’alta qualità della vita. San Francisco offre uno stipendio medio (e va sottolineato: è quello medio) di 6048 euro mensili. E il bello è che, sempre mediamente, a San Francisco a chi lavora rimangono al netto delle spese (affitto, bollette e così via) ben 4300 euro ogni mese. Subito dopo San Francisco, una delle città migliori è Zurigo.

La città Svizzera, non troppo lontana dai confini italiani, offre una media di 5464 euro mensili. Un’ottima cifra, e quella che rimane ogni mese al netto delle spese è quasi uguale a quella di San Francisco, con circa 4200 euro mensili. Subito dopo la città svizzera, altre città meritano una menzione e si trovano tutte nel continente Americano Sul gradino più basso del podio c’è la grande mela, con 4612 dollari medi mensili (4351 euro). Poi viene Boston con 3967 euro di stipendio medio. Infine quello di Chicago: 3758 euro mensili.