Serie A, Bologna Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Bologna Empoli dovrebbe rappresentare un’interessante sfida tra due compagini che lo scorso anno hanno ottenuto un piazzamento di metà classifica piuttosto tranquillo anche se soprattutto per la squadra toscana resta per forza di cose la salvezza l’obiettivo principale, che non dovrebbe essere troppo complesso per i felsinei, che hanno tuttavia già dovuto fronteggiare un cambio di allenatore. A causa di un non brillantissimo avvio di campionato infatti il Bologna ha recentemente esonerato Siniša Mihajlović, sostituendolo con Thiago Motta. L’Empoli ha invece deciso di cambiare allenatore durante l’estate, scegliendo Paolo Zanetti, ex Venezia. La sfida valevole per la 7° giornata del campionato di Serie A 2022/23 vedrà contro le due compagini sfidarsi presso lo stadio Dall’Ara di Bologna sabato 17 settembre alle ore 15.00.

Serie A, Bologna Empoli: probabili formazioni

Bologna che vuole bissare il primo successo stagionale, ottenuto contro la Fiorentina, Empoli ancora a secco di vittorie, ha recentemente perso la sfida interna contro la Roma.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Schouten; Vignato, Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Kasius, Cambiaso, Moro, Dominguez, Ferguson, Aebischer, Orsolini, Zirkzee. Indisponibili: Soumaoro e Sansone. Squalificati: -.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Grassi, Henderson, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Bajrami, Satriano, Ekong. Indisponibili: Tonelli, Baldanzi, Ebuehi, Destro e Stubljar. Squalificati: Akpa Akpro.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

Guardalinee: Di Monte-Massara

Quarto uomo: Piccinini

Var: Nasca

Avar: Del Giovane

Serie A, Bologna Empoli: dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa regolarmente ed esclusivamente da DAZN, emittente che detiene i diritti della Serie A ancora per la stagione corrente e quella del prossimo anno. La parita quindi sarà visibile per gli abbonati al servizio, che potranno assisteriv attraverso l’app ufficiale resa disponibile per quasi ogni forma di smartphone, tablet, firestick e console di gioco.