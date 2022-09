Se sei vicino Roma, ecco dove puoi andare nel weekend per rilassarti

Vivere a Roma è una delle cose più belle che ci siano. Ma vivere in città ha i suoi pregi come i suoi difetti. La voglia di evadere durante i weekend è sempre forte e trovare delle idee non è sempre facile. Ci sono dei luoghi nei pressi della capitale che vale la pena visitare, e se sei a corto di idee sei nel posto giusto! Vediamo quali!

Isola di Ponza

Questo piccolo paradiso mediterraneo vi sorprenderà con le sue ville imperiali, le sue spiagge cristalline, le sue grotte e la sua gastronomia. Non è un’isola facile da girare dato che quasi la totalità delle sue spiagge è raggiungibile solo in barca, ma vi assicuriamo che ne vale davvero la pena. Tuffatevi nelle sue acque turchesi, fate un giro in barca per ammirare le piscine naturali e le numerosi grotte disseminate sull’isola; passeggiate nell’animato porto e perdetevi tra le case colorate del centro storico.

Calcata, Viterbo

Altra città molto affascinante per il tuo weekend fuori Roma, per certi versi diametralmente opposta alla prima, è Calcata. Il borgo è stato per molto tempo abbandonato a se stesso fino a quando, negli anni ’70, diversi artisti provenienti da tutto il mondo la scelsero come luogo ideale dove fermarsi a vivere. Oggi Calcata è una città di artisti di tutti i tipi: pittori, scultori, musicisti e molti altri ancora, che espongono le opere nelle diverse sale della città o direttamente sulle stradine. Se hai voglia di tuffarti in questo mondo fatto di storia antica e arte moderna sei nei posto giusto.

Fiuggi, Frosinone

Ma l’acqua del periodo della vacanze non è soltanto quella del mare. Se decidi di passare il tuo weekend fuori Roma nel più completo relax, allora devi assolutamente dirigerti verso la provincia di Frosinone, a Fiuggi. Il paese è famoso proprio per i suoi centri termali, dove verrai coccolato dal tepore ristoratore dell’acqua. Fiuggi stessa è il luogo perfetto dove fare rilassanti passeggiate nel centro, dove tutto è costruito in un delicato stile liberty.

Abbazia di Subiaco, Città Metropolitana di Roma

Di epoca differente ma dal fascino indiscusso è l’Abbazia San Benedetto a Subiaco. La sua bellezza architettonica ti parla di epoche medioevali dove santi e cavalieri percorrevano i suoi locali. Il monastero, con una struttura perfettamente inserita nella montagna che la sovrasta, conserva ancora l’aura di spiritualità che aveva quando San Benedetto la scelse per ritirarsi in preghiera per tre anni. Questo luogo è famoso anche perché ti permetterà di ammirare la prima raffigurazione di San Francesco, uno dei santi più amati d’Italia.