Salernitana Lecce: formazioni ufficiali, pronostico, dove vederla streaming e tv

Salernitana Lecce può essere considerato un vero e proprio “scontro salvezza anticipato” dati gli obiettivi delle due compagini, anche se la “natura” ed il contesto che accompagna i granata ed i salentini in questa prima sfida della 7° giornata di Serie A 2022/23 sono diverse. La gara che avrà inizio presso lo stadio Arechi di Salerno infatti mette davanti due compagini dagli stessi obiettivi di salvezza ma da un recente passato differente. Calcio d’Inizio alle ore 20.45 di venerdì 16 settembre 2022.

Salernitana Lecce: formazioni ufficiali

Salernitana che ha iniziato piuttosto bene la propria stagione, dopo la sconfitta all’esordio con la Roma, la compagine guidata da Nicola è andata incontro a 4 pareggi (di cui l’ultimo estremamente discusso contro la Juventus, dopo essere stata in vantaggio 0-2) e una vittoria rotonda contro la Sampdoria per 4 a 0.

Il Lecce ha avuto più difficoltà avendo perso con Inter, Sassuolo e Torino, poi sono arrivati i pareggi con Empoli, Napoli e Monza.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. A disp: Fiorillo, De Matteis, Pirola, Motoc, Capezzi, Kastanos, Bradaric, Sambia, Valencia, Bonazzoli, Botheim. All: Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco. A disp: Bleve, Brancolini, Cetin, Gallo, Tuia, Umtiti, Blin, Bistrovic, Helgason, Colombo, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza. All: Baroni

Arbitro: Doveri di Roma 1 (Rossi/Cipriani). IV Uomo:Camplone. Var: Mazzoleni (Passeri)

Salernitana Lecce: pronostico

La Salernitana è in maggior “forma” ma il Lecce ha dimostrato segnali di crescita. Probabile il segno GOAL.

Salernitana Lecce: dove vederla streaming e tv

La gara sarà appannaggio di DAZN come per tutto il resto della Serie A, visto che ne detiene i diritti fino al 2024. La sfida sarà comunque visibile attraverso il canake Sky Sport, come da accordi. Completo il supporto anche per i clienti NowTv. La gara sarà visibile anche per i clienti Sky attraverso il canale SkyGo.