La camelia è un arbusto denso con fogliame brillante. I suoi fiori sono molto luminosi ed hanno una lunga fioritura, ma questa pianta se coltivata in casa ha bisogno di essere posizionata nel posto ideale per crescere e vivere nel modo migliore, scopriamolo insieme.

Dove va posizionata la camelia in casa? Ecco il posto ideale

La camelia è una pianta che preferisce un clima temperato e sufficientemente umido, la sua fioritura inizia con la fine della stagione invernale e l’inizio di quella primaverile.

Soffre molto i venti freddi, ma anche quelli troppo caldi, per questo deve essere posizionata in una parte della casa riparata da questi fenomeni.

Esistendo vari tipi di questa pianta ed alcune di queste resistono alle temperature basse, mentre sono molto sensibili alla siccità.

Quindi per essere sicuri e non sbagliare se non si conosce bene la varietà che si sta coltivando la posizione ideale per posizionare la camelia in casa è una semi-ombreggiata.

La camelia preferisce l’ombra rispetto al sole in quanto le foglie si bruciano facilmente, e i boccioli non sono capaci di fiorire.

I fiori possono essere danneggiati dalle gelate, soprattutto quando le piante sono colpite direttamente dai raggi del sole del mattino.

Verificate tutte le condizioni, il consiglio è quello di aggiungere al terreno del terriccio di foglia sotto le piante. Ogni anno bisogna effettuare un’abbondante pacciamatura con foglie di torba e letame ben maturo, questo serve ad evitare lo sviluppo di erbe infestanti e mantiene il terreno in buone condizioni di umidità.

Le malattie che possono colpire la camelia sono l’attacco di parassiti come la cocciniglia, che si hanno a causa della secchezza della terra o dei ristagni di acqua.

Adesso che conoscete dove posizionare esattamente la vostra camelia in casa siete pronti per prendervene cura, ricordandovi che questa pianta può tranquillamente anche essere coltivata in giardino logicamente con la stessa accuratezza.