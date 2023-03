Dove mettere i bulbi di giacinto? Il posto migliore è questo

Quando il giacinto sfiorisce della pianta restano i bulbi e bisogna prendersene cura e posizionarli nel posto migliore possibile per favorire la fioritura dell’anno successivo di questa bellissima pianta.

Quindi dove mettere i bulbi di giacinto? Vi spieghiamo cosa fare nei paragrafi successivi.

Come prendersi cura dei bulbi di giacinto

Terminata la fioritura, che in genere dura circa una settimana, bisogna recidere alla base lo stelo sfiorito per evitare che la pianta vada a seme ed impoverisca la parte sotterranea bagnare in modo moderato la terra finché le foglie rimangano verdi per permettere di compiere la fotosintesi.

Se si coltivano bulbi in casa questi possono essere molto decorativi, soprattutto quando le foglie restano verdi, perchè essendo lunghe tendono a flettersi aprendosi verso l’esterno, si possono legare a metà della loro lunghezza con un nastro o uno spago tenuto lasso.

Le foglie dei bulbi sfioriti non si tagliano

Quando le foglie sono ancora belle verdi, è la fase in cui il bulbo incamera i nutrimenti utili alla sua crescita e sviluppo, quindi in questo caso bisogna lasciare che le foglie completino il loro ciclo vitale fino a che iniziano ad ingiallire e non ci si deve dimenticare di continuare a bagnare moderatamente la pianta.

A circa due mesi dalla fine della fioritura, quando saranno completamente secche e quindi croccanti al tatto, allora è arrivato il momento di tagliarle o ancora meglio tirate con le mani, perchè si staccano in modo molto facile e si smette di bagnare la pianta, il periodo che ciò accade e tra luglio e agosto.

In questo tempo i bulbi di giacinto sono nel periodo di fermo biologico e possono essere tolti dalla terra. Vanno puliti dai residui di terriccio, vanno anche eliminate alcune radici e i residui di foglie secche.

Dove mettere i bulbi di giacinto

Finite queste operazioni i bulbi di giacinto possono essere conservati in due modi: in un sacchetto di carta tipo quello del pane e riposti in una scatola di cartone da sistemare in un luogo buio e ben aerato fino al momento di metterli a dimora da fine estate all’autunno, oppure se si ha un giardino o un terrazzo, si possono piantare i bulbi in una buca in piena terra o in vaso sul cui fondo va sistemato uno strato drenante.