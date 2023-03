Come si pota il glicine? Ecco i consigli dell’esperto

La potatura del glicine è indispensabile, perchè essa serve a domare e limitare l’eccessiva invadenza di questo rampicante e nello stesso tempo gli conferisce una forma corretta ed anche armoniosa da guardare.

La potatura del Glicine si effettua di norma in due periodi dell’anno: estate ed inverno.

Potatura estiva del Glicine

La potatura estiva serve a dare un aspetto più ordinato alla pianta e serve anche a far maturare le gemme da fiore. Viene fatta di solito nel mese di luglio oppure in quello di agosto e l’operazione consiste nell’accorciare i rami di 1 anno lasciandoli lunghi 1 metro circa. Solo se si vuol far allungare delle branche è necessario lasciare un ramo adatto senza accorciarlo.

Durante questo intervento è fondamentale tagliare via tutti i polloni e gli stoloni che si sono formati al piede della pianta, perchè rubano il vigore che contraddistingue il glicine e lo rendono anche dall’aspetto disordinato, nel caso in cui poi la pianta sia d’innesto è facile che si formino anche dei polloni selvatici.

Potatura invernale del Glicine

La potatura invernale va eseguita dopo la caduta delle foglie, ma nelle zone più fredde è preferibile aspettare che l’inverno termini. Devono essere accorciati e ridotti tutti i rami di 1 anno, lasciando 4/6 gemme. Si devono anche rimuovere anche i rami deboli, rotti o secchi e tutti i polloni che si sono originati dalla base.

Nel caso in cui si desideri allungare la pianta, è consigliabile lasciare un ramo adatto e legarlo nella forma e direzione voluta.

In questa maniera avrete una fioritura ricca ed abbondante. Tutta la forza della pianta infatti alimenterà le gemme che sono state lasciate e i grappoli saranno più grandi ed eleganti. Si avrà inoltre una pianta con il tronco bene in vista, i tronchi del glicine, specialmente nelle vecchie piante, sono molto ornamentali e creano un prezioso effetto scenografico.

Per proteggere le ferite o le parti scoperte del tronco appena tagliate, si possono utilizzare dei mastici cicatrizzanti e protettivi.