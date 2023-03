Quando si pianta il biancospino? Ecco la risposta

Il Biancospino è un arbusto molto diffuso in Europa e presente in tutta Italia, che può diventare raggiungere un’altezza di 6 metri e vive molto a lungo, infatti alcuni questi alberi sono ultracentenarie.

Ha bellissimi fiori, di colore bianco-rosa, che spuntano da aprile e maggio. Tra settembre e ottobre perde le foglie e produce dei frutti dalla forma ovale, i quali quando maturano diventano rossi e abbelliscono la pianta per tutto l’inverno.

I frutti sono commestibili, si raccolgono in settembre quando le bacche sono rosse, ma di solito non si mangiano crudi e si usano per marmellate o sciroppi.

Quando si pianta il biancospino

Il biancospino è consigliabile di piantarlo ad inizio primavera in una posizione a mezz’ombra, che è quella preferita da questa pianta.

È sufficiente scavare una buca pari al doppio del pane di terra che contiene le radici. È sempre bene preparare la buca un paio di settimane prima del trapianto, servirà per verificare il corretto drenaggio e procedere a una concimazione con uno stallatico pellettato o un concime granulare a lenta cessione per piante da fiore.

Durante questo periodo bisogna osservare la buca dopo averla irrigata o dopo una pioggia per controllare se l’acqua viene facilmente assorbita dal terreno, in caso invece si verifichino dei ristagni bisognerà o migliorare il drenaggio o trovare una nuova posizione per piantare il biancospino, questo perchè è una pianta che soffre moltissimo i ristagni d’acqua.

Al momento del trapianto, va gettata un po’ di terra sul fondo della buca, per evitare il contatto diretto tra le radici e il fertilizzante, si posiziona la pianta al centro e si ricopre tutto con terra fertile. Va ricordato poi di premere leggermente per evitare bolle d’aria e si annaffia.

L’irrigazione va effettuata con parsimonia poiché come detto questa pianta soffre particolarmente i ristagni d’acqua.

Bagnare quindi soltanto quando necessario, in particolare nei mesi più caldi e afosi e durante periodi di prolungata siccità. Le piante appena trapiantate e più giovani invece devono essere irrigate più frequentemente.