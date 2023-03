La forsizia è un arbusto deciduo a foglie cadenti originario dell’Asia, ma che avendo tantissime varietà ormai è coltivata in quasi tutte le parti del mondo.

In giardino, la forsizia viene usata a grandezza naturale, per ombreggiare o decorare cancellate. I rami di questa pianta tendono a crescere in maniera eccessiva ed è per questo che la potatura è un’operazione indispensabile per mantenere la forsizia sempre ordinata senza diventare sgraziata alla vista.

Quando potare la forsizia? Ecco il periodo ideale

Prima di addentrarvi nell’operazione di potatura ricordatevi di munirvi di forbici ben sterilizzate, queste servono per accorciare tutti i rami che crescono in eccesso. Questi rami vanno accorciati ad almeno mezzo metro di altezza.

Durante la potatura consigliabile lasciare intatti i rami più bassi, in modo da dare all’arbusto un aspetto più fitto. La forsizia adulta può subire anche una potatura di ringiovanimento, questo significa eliminare all’incirca due terzi dei rami e distribuendoli in maniera regolare su tutta la pianta.

L’operazione appena spiegata va effettuata anche per altri due anni consecutivi ed il periodo per effettuare la potatura della forsizia è quello dopo la fioritura e cioè nel mese di aprile. Alcuni preferiscono cimare le gemme fiorali, ma l’operazione non è essenziale.

In questo arbusto, per avere una pianta dall’aspetto armonioso e regolare, basta solo accorciare i rami in eccesso. Se la pianta dovesse riprendere a crescere in maniera disordinata, la potatura si può eseguire anche in inverno, anche se è la stagione meno consigliata a causa delle temperature troppo fredde.

Inoltre è meglio potare la pianta durante le ore che precedono l’innalzarsi del sole, così le parti che verranno tagliate non saranno esposte ai raggi solari, quindi va effettuato l’intervento di potatura all’alba.

Questo è il metodo per una potatura della forsizia ideale e rispettando anche il periodo si avrà una pianta sempre ordinata e bella da vedere.