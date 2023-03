Coltivare il gelsomino in vaso: ecco cosa devi sapere

Il gelsomino è una pianta ornamentale dal profumo inebriante e stupenda da guardare. Esistono circa 200 varietà di questa pianta che oltre ad abbellire giardini e case viene usata per produrre profumi e altri prodotti per la cosmesi e la pulizia della casa.

Coltivare il gelsomino non è molto difficile sia in giardino che in vaso, ma bisogna seguire le giuste indicazioni per il bene della pianta, indicazioni che daremo nei prossimi paragrafi su come coltivarlo in vaso.

Come coltivare il gelsomino in vaso

Coltivare il gelsomino in vaso come già accennato non è molto difficile anche se c’è bisogno soprattutto nei primi passaggi di estrema attenzione. Prima di tutto c’è bisogno di un vaso di almeno 30 centimetri, perchè è la misura utile alla pianta.

Bisogna collocarsi all’interno dei sostegni affinché il gelsomino possa appoggiarsi e crescere agevolmente. Il terriccio migliore da usare è quello comune da giardino concimato, perchè il ghiaino favorisce il drenaggio dell’acqua.

Il vaso va posizionato alla luce, questo è importante per far crescere nel migliore dei modi la pianta e bisogna prestare altrettanta attenzione alle temperature troppo rigide dell’inverno e alle correnti d’aria, sono due fenomeni che il gelsomini non sopporta.

Quindi è consigliabile trasferire in casa il vaso in autunno fino alla fine dell’inverno, si godrà così del profumo ineguagliabile del gelsomino per molto in tutta la casa.

Quando si pianta il gelsomino

In generale va piantato nel mese di settembre. La pianta del gelsomino può essere facilmente attaccata da afidi e cocciniglie. I primi si piazzano sugli apici vegetativi, mentre i secondi colpiscono i rami e le foglie. Per salvaguardare la pianta servono antiparassitari naturali e nel peggiore dei casi è meglio ricorrere a prodotti specifici per evitare rischi.

La pianta oltre ai parassiti ha bisogno di essere curata e quindi bisogna potarla visto che cresce in modo rapido e vigoroso. La potatura si effettua dopo la fine della fioritura potando eventuali rami storti o deboli.