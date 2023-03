Quando si pianta il narciso? Ecco la risposta

Quando si pianta il narciso?

Il narciso è una pianta bulbosa autunnale, che deve essere piantata proprio in questo periodo, tra ottobre e dicembre per poi vederli fiorire ad inizio primavera.

Si può coltivare facilmente sia in vaso sia in giardino e ha la caratteristica di resistere maggiormente al freddo rispetto alle altre bulbose.

I bulbi del narciso possono essere infatti lasciati nel terreno, senza l’obbligo di dissotterrarli e conservarli in luogo protetto come si fa con gli altri bulbi. Il bulbo sottoterra produrrà altri bulbilli, aumentando ogni anno il numero dei fiori.

Esistono divere varietà di narciso oltre a quello più comune dai fiori bianchi, questi sono diversi sia per forma che per colore.

Come piantare il narciso in vaso e in giardino

Prima di piantare i bulbi di narciso bisogna preparare il terreno dell’aiuola che li ospiterà. Il terreno va lavorato con una vanga in modo che risulti morbido e assorba velocemente l’acqua. Il drenaggio dell’acqua è molto importante per le bulbose, perchè non sopportano i ristagni e per questo si deve stare attenti a non crearne.

Durante il processo di preparazione del terreno va aggiunto un fertilizzante granulare per piante da fiore. Dopo una settimana si potranno piantare i bulbi con la punta rivolta verso l’alto e una profondità pari al doppio del suo diametro.

Se invece si coltiva il narciso in vaso si può utilizzare un terriccio per piante da fiore, avendo cura di stendere sul fondo del contenitore uno strato di biglie di argilla espansa per migliorare il drenaggio dell’acqua in eccesso.

Gli elementi nutritivi contenuti nel terriccio tendono a esaurirsi, quindi per stimolare la fioritura è consigliabile utilizzare un fertilizzante liquido per piante da fiore da miscelare con l’acqua per l’irrigazione ogni 15 giorni, da febbraio ad aprile.

Il narciso predilige una posizione assolata ma cresce bene anche in condizioni di mezz’ombra.

L’irrigazione va effettuata regolarmente, in particolare nella coltivazione in vaso evitando però gli eccessi. Dopo la messa a dimora bagnare ogni due settimane e intervenire solo quando il terriccio è asciutto.

Una volta terminata la fioritura, tagliare gli steli con i fiori appassiti e lasciare però che le foglie si secchino da sole. In questo modo la pianta rilascia le sostanze di riserva nel bulbo e saranno utili per la prossima fioritura.