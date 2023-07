Quanto costa un anno di università all’estero

Può costare anche decine di migliaia di euro, ma i vantaggi di un anno all’estero non sono pochi Studiare all’estero è un’esperienza che può essere molto formativa, ma anche costosa, soprattutto se l’ambizione è quella di trascorre un anno accademico in una delle università più prestigiose di paesi come Stati Uniti e Inghilterra (ma non solo).

Anche se in base alle esperienze di tanti studenti e alle informazioni generiche presenti nel web è possibile farsi un’idea di quanto possa costare un anno di studio presso un’università straniera, è giusto precisare che in base al Paese, alla città e all’istituto questo aspetto è piuttosto variabile. Ad esempio, in un paese come l’Australia – tra i più ricercati per lo studio all’estero – le spese che uno studente straniero può dover affrontare sono soggette a variazioni significative; pertanto è suggeribile contattare un’agenzia per ricevere informazioni per studiare in Australia in modo da avere un quadro chiaro e preciso sui costi delle università e dei college delle città principali.

I costi possono essere più o meno alti. Vediamo quali sono e a quali fattori sono legati.

Studiare un anno all’estero: i costi da considerare

Come accennato, i costi possono oscillare in base al paese, all’università e al programma di studi scelti.

Il primo fattore da considerare sono le tasse universitarie. In alcune università, in quelle più prestigiose, possono essere molto alte.

Soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, bisogna mettere in conto diverse migliaia, se non decine, di migliaia di dollari (fino a 40mila euro annui). Anche in Australia le tasse universitarie sono molto alte: possono arrivare ai 30mila euro annui.

In Germania, così come in Spagna, i costi si abbassano notevolmente: non superano i 4mila euro annui. Inoltre, in Europa molte università pubbliche offrono istruzione gratuita o a basso costo, soprattutto agli studenti dell’Unione Europea.

Alcuni università e alcuni corsi accademici specifici prevedono l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e di studio.

Alle tasse e alle spese per il materiale didattico bisogna aggiungere le spese legate all’alloggio: chiaramente, un conto è vivere in una grande città come Londra o Sidney, un altro in un piccolo centro universitario in Spagna o nell’Est Europeo.

Vanno presi in considerazione anche i costi per il vitto e la vita quotidiana: cibo, trasporti, spese per l’abbigliamento, libri di testo e svaghi. Anche in questo caso, la spesa oscilla a seconda di dove si decide di studiare: alcune città hanno un costo della vita altissimo.

Un aspetto non secondario potrebbe essere la necessità di dotarsi di un’assicurazione sanitaria per coprire eventuali spese mediche durante il periodo di studio. Il costo dell’assicurazione cambia in base paese e alle coperture offerte.

Altri costi sono quelli legati al viaggio: molto elevati per paesi come Australia e USA, più contenuti per i paesi europei.

Perché fare un anno di studio all’estero?

Come abbiamo visto, anche per fare un solo anno di studio in un’università estera i costi possono essere piuttosto alti, talvolta addirittura insostenibili. Ciò nonostante, i vantaggi sono diversi. Prima di tutto, trascorrere un periodo di vita in un paese diverso dal paese nativo aiuta ad allargare le prospettive, a guardare al mondo da un punto di vista diverso dal solito, a crescere e a maturare.

Inoltre, un anno di università all’estero aiuta a migliorare la padronanza di una lingua straniera, una competenza sempre molto ricercata dal mondo di lavoro.

Vivere un anno all’estero consente di sviluppare alcune soft skill ben viste in fase di colloquio: capacità di adattamento, resilienza, flessibilità, problem solving. La preparazione è importante, ma non meno importanti sono competenze come queste appena elencate.

E a proposito di preparazione, spesso le università straniere offrono percorsi di studio e programmi non presenti in Italia: seguire un corso in un’università straniera amplia le possibilità di intraprendere una carriera professionale all’estero.

In conclusione

Un anno di università all’estero può costare tanto, soprattutto nelle università più prestigiose di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Ma i vantaggi non sono pochi: un anno fuori casa in un ateneo straniero aiuta non solo a migliorare la propria formazione, ma anche sviluppare skill ricercate dalle aziende, soprattutto da quelle più avanzate.