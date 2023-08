Oroscopo Settembre 2023, Sagittario: previsioni di Paolo Fox e Branko

Profilo che necessita sicuramente di un cambio o inversione di marcia quello del Sagittario naturalmente portato ad interfacciarsi ad un nuovo mese, quello di settembre 2023 che sarà molto ricco di eventi, condizioni e situazioni anche estremamente diverse da quelle che ha imparato a conoscere. Per molti l’anno si avvia già alla naturale conclusione e fondamentalmente il 2023 potrebbe aver “già dato” buona parte delle cose che aveva da dare, condizione sicuramente valida per tutti, ma quasi certamente non per Sagittario che è un profilo costantemente alla ricerca dello “star bene” ed è sempre impegnato a trovare nuovi stimoli. Per l’analisi del mese che sta oramai in procinto di incominciare sono stati presi in esame vari elementi come Paolo Fox e Branko, che hanno già organizzato le proprie “visioni” e tipologie di situazioni che potranno alternativamente incentivare o mettere in crisi il segno in tutto il mese.

Sagittario è noto per essere un profilo legato allo “spirito libero” ed alla capacità di apprendimento sensibilmente alta, in relazione al contesto, però spesso è anche un segno complesso e non sempre facilissimo da gestire nelle proprie emozioni. Molti Sagittario possono soffrire un mese come settembre in quanto li porta “sulla terra” dopo un periodo estivo in cui può aver avuto a che fare con situazioni positive, ma è anche un periodo di tempo in cui la maturazione può raggiungere nuovi livelli.

Oroscopo Settembre 2023, Sagittario: previsioni di Paolo Fox

Amore – La consueta affidabilità del Sagittario, generalmente non apparente, potrebbe essere minata da alcuni elementi particolari, come una “vecchia fiamma” oppure una nuova presenza, fattori che anche a più riprese nel corso del mese di settembre, potrebbero renderlo decisamente meno propositivo e legato al concetto di fedeltà che solitamente fatica ad essere così presente per il Segno. In sostanza Sagittario, che già si fa spesso notare per interessi particolari verso persone dal genere opposto, anche se è già impegnato (che non significa per forza un tradimento, sia chiaro), settembre potrebbe essere rischioso per il partner del segno, che dovrà quindi tenerlo bene d’occhio. Il nuovo mese solitamente porta grande vitalità e voglia di fare al segno, il che potrebbe anche portare addirittura a qualche tradimento anche non “fisico” ma solo “concettuale” operando la possibilità. Non è un segno che ha grossi rimpianti qualora porti avanti qualcosa del genere, però un Sagittario sufficientemente maturo dovrebbe anche considerare gli aspetti negativi di un comportamento del genere, specie se la relazione ha già vissuto qualche condizione di alti e bassi. Ci vorrà un po’ di impegno da parte del segno, il partner sarà sicuramente grato.

I single invece saranno a larghi tratti pervasi tra dubbi veri e propri in ambito amoroso: tra la voglia di apparire scanzonato e quella di cercare stabilità. Probabilmente settembre è il mese giusto per capire veramente cosa vuole, ma nessuno potrà aiutare un Sagittario se non un altro Sagittario a capirlo davvero.

Lavoro – Condizione altalenante del segno sul posto di lavoro: le premesse saranno ottime, in quanto come per il contesto sentimentale, anche su lavoro il Sagittario “parte mille” e può ottenere risultati di grande impatto da subito, in particolare nei primi 5-6 giorni del mese. Poi la condizione mentale prima, e fisica poi, inevitabilmente “chiederà il conto” anche dal punto di vista degli stimoli effettivi. Si tratta di qualcosa che Sagittario “soffre” da anni, la mancata pianificazione mentale delle situazioni lavorative, dovrebbe quindi nel corso del mese “gestirsi meglio”, comprendendo in primo luogo che l’estate è fondamentalmente finita e che è meglio cambiare i propri ritmi di vita, condizione che sarà per un po’ non così necessaria ma che sarà un obbligo con il passare dei giorni. Meglio iniziare a cambiare la propria giornata pian piano, fin dai primi giorni, iniziando a regolarizzare la propria produttività a partire dal mattino.

Amici – Mese molto importante per Sagittario che sarà fortemente incentivato da varie situazioni a cercare amicizie che siano in grado di tirare fuori il meglio dalla propria personalità, condizione per nulla banale, in quanto soprattutto durante l’estate ha la forte tendenza a farsi amico quasi qualunque elemento, anche chi fondamentalmente non è congeniale. Ciò che sarà consigliabile sarà un’opera di priorità in base alla statura caratteriale di ogni persona conosciuta, quindi una forma di “analisi” seppur non così obbligatoriamente rigida, nel decidere a chi realmente dedicare il proprio tempo, qualcosa che letta così può apparire come fredda e distaccata ma risulta essere quasi d’obbligo. Questo anche perchè diversi amici (o quelli percepiti come tale) potrebbero comprendere l’operato del Sagittario, quasi sempre molto disponibile come quello di un individuo che ha fondamentalmente tempo da perdere.

Oroscopo Settembre 2023, Sagittario: previsioni Branko

Amore – Mese inizialmente probleamatico in amore per Sagittario, perchè avrà una scarsa fiducia del proprio partner, anche in modo non così giustificato, potrebbe effettivamente portare addirittura ad una rottura del rapporto, seppur momentanea. In realtà il principale colpevole sarà proprio Sagittario che inizierà a lamentarsi di cose futili, condizione che renderà ancora più difficile ricucire lo strappo. La scarsa fiducia percepita però sarà in qualche modo qualcosa di istruttivo in quanto permetterà ai vari profili di comprendere effettivamente “cosa vogliono” dalla propria controparte, ed in base alla reazione di quest’ultima sarà sicuramente possibile corrispondere ad una vera e propria analisi che però andrà analizzata lucidamente, quindi con calma durante tutto il mese. Situazione comunque non “obbligatoria” per tutti, ovviamente, ma che comunque porterà Sagittario a voler vedere del marcio dove non c’è.

Molto più limpida e tranquilla la situazione per i Sagittario che sono single, ma che non dovranno essere ossessionati (non è qualcosa di così raro) nel trovare una nuova controparte, specie nella prima metà del mese sarà assolutamente importante trovare dapprima un po’ di tempo per se stesso, poi occuparsi delle situazioni più urgenti e poi eventualmente capire la situazione in divenire.

Lavoro – La prima parte del mese di settembre per Sagittario al lavoro sarà poco stimolante: anche se le vacanze sono finite da poco (per la maggior parte dei casi), Sagittario sarà assolutamente portato a delegare lavori, mansioni e semplicemente optare per il “trastullarsi” invece di darsi da fare. Condizione a dire il vero condivisa da molti altri rappresentanti dello zodiaco ma che sarà fondamentalmente un spreco proprio perchè molto faranno un ragionamento simile. La forma fisica è in realtà compatibile fin dall’inizio del mese all’ambito lavorativo, ma sarà da “convincere” la propria mente, che vorrebbe libertà in tutti i sensi ma che allo stesso modo dovrà scontrarsi con la realtà ed il pragmatismo. Magari farsi consigliare da qualcuno di maggiormente razionale in questa fase potrebbe essere una soluzione attuabile.

Amici – Condizione non perfetta ma comunque buona per Sagittario nel contesto amichevole: sarà un profilo sicuramente affidabile e riuscirà anche ad avere un senso come “consigliere” e confidente vero e proprio, un solo problema però non di scarsa levatura sarà costituito da una forma di “gelosia” delle fortune altrui, il che porterà il segno a non sentirsi propriamente “bene” nel sentire e provare questa condizione, ma che sarà magari incentivata da un po’ di invidia pura e semplice. L’invidia fa parte della condizione umana, e non andrà rimossa mentalmente dalla propria psiche ma compresa e regolarizzata, anche quella tra le amicizie pure è qualcosa di naturale. Ovviamente bisognerà essere più razionali possibile ed evitare azioni pericolose.