Cosa è incluso nel noleggio a lungo termine? Dall’assistenza alla manutenzione

Il noleggio a lungo termine presenta diversi vantaggi economici e personali. Si tratta di una soluzione ideale non solo per le aziende, ma anche per i privati. In base alle proprie esigenze, è possibile comprendere la convenienza reale che si può trarre a fronte di quanto offerto.

Una delle caratteristiche più apprezzate del noleggio a lungo termine, è il canone all inclusive. Si tratta di un importo che prevede una cifra fissa e costante, con una serie di servizi già inclusi nel prezzo (di seguito vedremo quali e gli altri aspetti da tenere in considerazione).

Il canone del noleggio a lungo termine: perché è così vantaggioso?

Il noleggio a lungo termine – al momento della sottoscrizione – prevede il pagamento di un canone mensile che viene definito “tutto incluso”, proprio perché il conduttore non dovrà pensare a nient’altro se non il pagamento del bollo auto e del rifornimento del carburante.

Per farti avere una panoramica più chiara, ecco tutti i servizi che vengono inclusi previo pagamento della rata fissa e costante:

Assicurazione RCA Inclusa: il canone del noleggio a lungo termine (NLT), include l’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria (RCA). Questa polizza garantisce che in caso di incidente, non dovrai effettuare pagamenti, a meno che non superi il massimale previsto, sempre tenendo conto delle circostanze dell’incidente. La polizza copre sia i danni che potresti causare che quelli inflitti a terzi. Servizio di Soccorso Stradale: indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi, che il veicolo sia in panne o ci sia un ostacolo alla mobilità, il servizio di soccorso stradale garantisce il trasporto del veicolo senza alcun costo aggiuntivo. È importante verificare le condizioni contrattuali per accertarsi se questa clausola si applica anche al di fuori dell’Italia. Manutenzione Inclusa: il canone del NLT copre sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria del veicolo. Questo aspetto è vantaggioso poiché evita spese impreviste che potrebbero causare difficoltà finanziarie, sia per i privati che per le aziende. Immatricolazione Senza Costi Aggiuntivi: non sono previsti ulteriori costi per l’immatricolazione del veicolo, poiché l’importo totale della rata del NLT copre anche questa spesa.

Fino a qualche anno, era previsto ed incluso anche il pagamento del bollo auto, poi revocato dal Governo, perché ritenuto a carico dell’automobilista che guida il veicolo, indipendentemente che il mezzo sia di proprietà o in locazione.

NLT senza anticipo: in cosa consiste?

Oltre ai servizi già inclusi nel canone di noleggio a lungo termine, non possiamo omettere l’importanza della soluzione “senza anticipo”.

La soluzione senza anticipo rappresenta una opzione che permette ai conducenti di stipulare un contratto di locazione senza dover effettuare alcun pagamento iniziale. In altre parole, consente di accedere ad una soluzione di mobilità senza dover sborsare alcuna somma iniziale, rendendola un’opzione molto conveniente per soddisfare una vasta gamma di esigenze, tra cui l’evitare l’immobilizzazione di risorse finanziarie.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, la possibilità di guidare un veicolo senza dover versare alcun anticipo rappresenta uno dei principali vantaggi per coloro che preferiscono non bloccare il proprio denaro fin da subito. Questa convenienza si applica sia ai privati che alle aziende, che possono quindi preservare la liquidità per situazioni più urgenti anziché vincolarla in partenza.

È importante sottolineare che spesso si fa confusione tra l’anticipo nel noleggio a lungo termine (NLT) e la cauzione o la caparra confirmatoria. È necessario chiarire che nessuna di queste due opzioni corrisponde all’anticipo effettivo nei contratti di noleggio a lungo termine.

Nell’ambito dei contratti NLT, l’anticipo rappresenta una soluzione proposta per ridurre il canone mensile, ma è fondamentale notare che chiunque decida di versarlo deve essere consapevole che tale importo potrebbe essere considerato come una spesa irrecuperabile.

La decisione di optare per la locazione a lungo termine di un veicolo senza anticipo comporta vantaggi e svantaggi. Di seguito, esamineremo dettagliatamente entrambi al fine di consentire una valutazione attenta basata sulle preferenze individuali.

Il vantaggio più grande – già osservato – è quello di poter accedere alla mobilità (qualsiasi veicolo essa sia, anche commerciale), pur preservando la propria liquidità. Quanto allo svantaggio, è certamente la rata mensile lievemente più alta.

L’anticipo infatti, è una somma che andrà perduta, ma che suggeriamo a chiunque disponga di molta liquidità, e ritiene di poter sfruttare parte del capitale per abbassare il costo della rata. Il prezzo del canone dipende da una serie di fattori: dal modello del veicolo alla durata contrattuale, dal “con o senza anticipo” ai km inclusi.

Tuttavia, suggeriamo di valutare minuziosamente – in base alle proprie esigenze e disponibilità – la convenienza reale che se ne può trarre, sulla base dei preventivi ricevuti dalle varie aziende da contattare.

Le informazioni contenute in questo articolo sono una panoramica a 360° del complesso tema del noleggio a lungo termine. Esistono molte altre sfaccettature che potrete scoprire in un blog di approfondimento come quello di Finrent.