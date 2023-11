Hai la moneta con l’omino? Ecco quanto vale al giorno d’oggi, incredibile

Da oltre due decenni, le monete da due euro hanno rappresentato un’icona tangibile dell’Unione Europea. La loro colorazione bimetallica e il simbolo dell’Unione Europea le hanno rese riconoscibili e distintive tra le varie emissioni di monete in circolazione. Un particolare interessante è l’introduzione delle monete commemorative, ed in particolare, quelle con l’affascinante omino stilizzato.

Queste monete commemorative, emesse in occasione di eventi significativi o in celebrazione di anniversari legati all’Unione Economica e Monetaria, hanno assunto una posizione di rilievo nel mondo numismatico. Un esempio tangibile è la moneta da due euro con l’omino, frutto di un concorso nel 2018 vinto da Georgios Stamatopoulos, che ha immortalato un’immagine stilizzata di una figura vicino alla bandiera europea.

Tuttavia, va notato che, nonostante la loro relativa rarità e l’importanza simbolica, il valore di queste monete commemorative da due euro con l’omino non supera il valore nominale, rimanendo fissato a due euro. Questo è dovuto alla diffusione uniforme in tutti i paesi dell’Unione, riducendo così la loro valutazione sul mercato numismatico.

Un’eccezione interessante è rappresentata dalla moneta emessa a Cipro, caratterizzata dall’immagine dell’idolo di Pomos, una scultura cruciforme del periodo Calcolitico. Questa particolare emissione, poco diffusa al di fuori dell’isola, ha acquisito un valore superiore. Tale moneta può essere valutata fino a 20 euro, rendendola un’eccezione tra le monete da due euro commemorative.

Tuttavia, la maggior parte delle altre monete commemorative con l’omino mantiene un valore strettamente legato a quello nominale. Anche se conservate in condizioni impeccabili, queste monete generalmente mantengono un valore pari a due euro, con rare eccezioni che potrebbero toccare leggermente valori superiori.

È interessante notare che le monete con l’omino, particolarmente quelle emesse dopo il 2013, sono considerate rare, ma il loro valore resta strettamente connesso a quello nominale. Ciò le rende affascinanti dal punto di vista collezionistico, ma non influisce significativamente sul loro valore di mercato.

In conclusione, mentre queste monete commemorative con l’omino presentano un valore simbolico e storico significativo, il loro valore economico rimane ancorato al nominale. Il loro vero fascino risiede nella rappresentazione di eventi e simboli legati all’Unione Europea, rendendole un tesoro affascinante per gli appassionati di numismatica e per coloro che apprezzano il valore storico e simbolico racchiuso in queste piccole ma significative rappresentazioni di una comunità unita.