Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Pesci, Toro, Bilancia, Scorpione

Grandi novità per tutti i segni zodiacali, almeno secondo quanto “promette” Paolo Fox in vista della giornata di domani 15 novembre 2023, che certifica ufficialmente la fine della prima parte del mese di novembre e quindi avvicina un po’ tutti alle feste natalizie. Cosa ha in serbo un profilo come Fox per la giornata di domani, che non sembra almeno in apparenza in grado di far “svoltare nessuno”?

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Pesci

Sarà difficile apparire equlibrati per Pesci, profilazione che si conferma come umorale, ma stavolta in modo utile. Essere permissivi e passivi pur volendo risultare invece in controllo stavolta non pagherà, quindi una personalità particolare come Pesci sarà in grado di convincere sia l’eventuale “boss” sul lavoro ma anche i presenti a proposito di una onestà di fondo.

Meno bene la produttività ma in questa fase è sinceramente meno importante, soprattutto se Pesci avrà già portato avanti nel corso del tempo la propria opera lavorativa, qualsiasi essa sia.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Toro

Periodo malinconico per Toro, ma prolifico dal punto di vista mentale. Sarà una giornata intensa seppur ai limiti del produttivo, anzi proprio in quest’ultimo aspetto il segno dovrà impegnarsi in maniera quantomeno sufficiente per raccogliere risultati quantomeno “degni” di essere considerati tali. Il Toro è sufficientemente in forma da capirlo da solo.

Qualche “incentivo” arriverà però molto presto, magari proprio da chi si professa più tranquillo, sicuramente una personalità opposta a quella del Toro. Questa settimana sarà ricca di sorprese.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Bilancia

Deciso a fare il possibile per migliorare la propria posizione lavorativa, non dovrà assolutamente trascurare quella puramente personale, che inevitabilmente sarà una tendenza diffusa da molti Bilancia ma che costituirà un enorme errore di fondo. Bilancia dovrà farsi “almeno” in due, e questo non farà altro che moltiplicare la fatica.

Il tutto però per una buona causa, ossia la sua felicità, condizione che inutile dirlo, costitusice l’incentivo principale per un profilo così legato al senso dell’equilibrio come Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Scorpione

Fase “procedurale” per Scorpione che non dovrà sbottare più di tanto in merito ai piccoli ostacoli che costituiscono la parte della settimana in cui è più produttivo ma che lo soddisfa di meno, ossia la sua fase centrale. Scorpione sarà incentrato a fare le cose per il meglio ma il suo stato fisico non permetterà di andare oltre.

Non dovrebbe stancarsi molto, ma potrebbe essere poco appagato. Rivolgersi nei confronti di qualcuno a richiedere aiuto è qualcosa che non piace al Segno soprattutto per una questione di puro orgoglio, non perchè non abbia fiducia negli altri. Però a tratti sarà l’idea migliore dello Scorpione che potrà avere in queste ore.

Buona giornata da Paolo Fox!