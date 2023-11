Oroscopo Paolo Fox domani, 17 novembre 2023: Cancro, Bilancia, Ariete, Gemelli

Previsioni in arrivo da parte di Paolo Fox per la giornata di domani 17 novembre che è anche il terzo venerdì del mese, oramai entrato nella sua seconda fase. Per molti una giornata come tante altre, per altri decisamente no, con la diversità delle situazioni che sarà ancora più ampia e diversificata a rispetto al solito. Proprio per questo motivo sarà interessante valutare ogni singola applicazione dei segni zodicali alle diverse situazioni.

Oroscopo Paolo Fox domani, 17 novembre 2023: Cancro

Certificare e confermare le proprie sensazioni sarà una priorità assoluta: Cancro ha bisogno di conferme in diverse situazioni ma alcune persone che dovrebbero, almeno secondo lui, fare ammenda in qualche modo per la mancanza di responsabilità. E sarà tutto in qualche modo “logico” e preventivabile da parte del Cancro che dovrà solo moderare le sue reazioni.

Il resto della giornata non dovrà però essere incentrato assolutamente ed in modo totale su questo concetto: c’è molto altro di cui occuparsi, tra cui in linea generale la propria forma di salute che non è al massimo.

Oroscopo Paolo Fox domani, 17 novembre 2023: Bilancia

Affermare il proprio pensiero non sarà difficile per Bilancia, che sta attraversando una fase creativa. Dovrà quindi non per forza avere delle idee nuove, ma potrà “vendere” quelle che già ha cambiando “l’involucro” e quindi il suo contenuto. Bilancia ha tante risorse ma non sarà necessario un superlavoro almeno per oggi.

Profilo che dovrà invece concentrarsi a migliorare la propria capacità di apprendere nuovi concetti e soprattutto di ascoltare. E’ una fase abbastanza pigra da questo punto di vista, però soprattutto durante la giornata può recuperare.

Oroscopo Paolo Fox domani, 17 novembre 2023: Ariete

Poche cose soddisferanno il profilo nella giornata di domani, anche le cose generalmente positive, saranno accompagante da una dose di scetticismo che però inevitabilment dovrà contrapporsi ad una intensa attività mentale da parte delle persone che avrà vicino. In sostanza ariete dovrà battagliare se vorrà avere qualche forma di ragione inerente alle proprie motivazioni.

Non sarà consigliabile affrontare con questo piglio anche il resto della giornata, anche Ariete, che è molto orgoglioso ai limiti della testadardaggine, potrà accusare il colpo fisicamente parlando.

Oroscopo Paolo Fox domani, 17 novembre 2023: Gemelli

Molti impegni in vista, Paolo Fox consiglia formalmente di tenersi impegnati anche solo preventivamente, fin dalla mattina. Il segno sarà però non stancato ma galvanizzato da questa tematica di situazioni. Venere e Marte saranno in contrapposizione ma questo non dovrebbe scaturire situazioni negative, ma solo in grado di tenerlo sufficientemente sulle spine.

Buone possibilità di incontrare grazie a questa rinnovata vitalità, delle personalità compatibili con l’umore attuale del profilo che sarà trascinante ma solo per alcuni di queste personalità. E’ letteralmente impossibile piacere a tutti, Gemelli dovrà ricordarlo.

Buona giornata da Paolo Fox!