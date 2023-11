Oroscopo Paolo Fox domani, 18 novembre 2023: Toro, Gemelli, Pesci, Sagittario

Paolo Fox resta una delle principali “firme” dell’oroscopo in Italia ma anche uno dei personaggi televisivi legati a questo universo tra i più riconoscibili in senso assoluto anche a causa di un lavoro che va avanti da anni di “decifrazione” delle singole situazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, stavolta 18 novembre 2023, è ancora una volta in grado di conferire enorme capacità deduttiva anche a chi sarà pronto ad ascoltare o alternativalemente leggere l’oroscopo giornaliero.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 novembre 2023: Toro

La giornata rischierà di “scappare via” dalle redini del Toro, a causa di un atteggiamento troppo passivo, quasi “decadente” nella prima parte di giornata. Organizzarsi per tempo in vista della serata sarà quasi necessario, perchè alcune piccole problematiche come ritardi e rallentamenti di sorta, anche causati da una forma non perfetta del segno, potranno diventare difficili da gestire poi.

E’ un segno pragmatico, e non dovrà colpevolizzarsi se proprio all’inizio del fine settimana questa indole potrà venir meno. Non sarà necessario mantenere la mente così attiva, ma sicuramente un minimo si.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 novembre 2023: Gemelli

Avrà ottime sensazioni in vista del fine settimana, che di fatto inizia proprio domani, le aspettative saranno giustamente medio / alte anche perchè molti Gemelli hanno lavorato duro per arrivare “bene” a questo weekend, magari portandosi anche avanti con il lavoro e risolvendo questioni con anticipo. Anticiparsi però non per forza mette al riparo il segno da brutte sorprese.

In particolare una persona molto vicina, a lungo “scomparsa” dalla vita del segno potrebbe tornare e richiedere qualche tipo di attenzione. Gemelli dovrà dimostrarsi maturo ed equilibrato, ascoltando “il giusto”.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 novembre 2023: Pesci

Grande emotività in vista di domani, Pesci avrà la volontà di “spaccare il mondo” e potrà farlo in alcuni contesti, come quello amicale, poco in quello lavorativo, per niente in quello amoroso che sarà molto instabile anche più di quanto Pesci è portato a pensare. Anche se avrà delle idee “positive” nei riguardi del partner, farà bene a tenerle nel cassetto almeno per altre 24 ore.

E’ il momento invece di prendersi cura della propria persona: ha molta energia ma è scarsamente lucido ed è anche tutto figlio della stanchezza fisica.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 novembre 2023: Sagittario

Sentirà un po’ troppo alcune responsabilità, Sagittario costituisce il weekend quasi “sacro” nella sua concezione e vorrà riposarsi. Il consiglio principale è delegare quanto possibile senza “annullare” gli impegni presi nel corso della settimana, in quanto diversi esponenti potrebbero considerarlo poi eccessivamente inaffidabile.

Profilo che manca di pragmatismo, ma non di intelligenza, sarà infatti molto furbo ad evadere le responsabilità, un atteggiamento che alcuni potranno effettivamente far “pagare” molto presto al Sagittario. La scelta se proseguire o meno da questo punto di vista sarà solo sua.

Buona giornata da Paolo Fox!