Frasi buongiorno lunedì 20 Novembre: ecco le più belle di oggi

Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 20 novembre 2023 e siamo già svegli per accogliere questa nuova settimana. Il fine settimana appena passato abbiamo fatto il pieno di energie per poter affrontare la nuova settimana fatta di impegni, lavoro e routine. Al mattino avere il tempo ed il piacere di scambiarsi un messaggio con le persone a noi più care per augurarsi un buon inizio di giornata è qualcosa di molto gradito. Vediamo qui le migliori e le più belle per oggi, lunedì 20 novembre 2023.

Frasi buongiorno: le migliori per oggi, lunedì 20 novembre 2023

Il lunedì è già di nuovo arrivato e siamo pronti per questa nuova settimana, con l’augurio e la speranza che possa avere in serbo per noi solo cose belle e positive. Vediamo qui insieme i migliori modi per dire buon lunedì.

C’è sempre qualcosa di bello in un nuovo giorno, basta solo guardarlo con gli occhi dell’anima. Dolce buongiorno e buon lunedì.

Datemi un caffè lungo ed un lunedì corto, vi prego! Buon giorno e buon lunedì.

Tutti abbiamo dentro una insospettabile riserva di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova. Buon lunedì.

Buongiorno e buon lunedì. Una nuova settimana è arrivata , andiamole incontro tutto di un fiato!