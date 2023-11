Proprio ieri a Dublino, si è verificato un terribile attacco, che ha visto coinvolta una scuola elementare in cui era presente una bambina di cinque anni, la quale ora è in condizioni critiche. Un uomo, ha accoltellato 5 bambini e anche un’insegnante proprio fuori l’istituto Gaelscoil Choláiste Mhuire, situato Parnell Square.

Secondo alcune testimonianze, una bambina ha riportato gravi ferite alla testa e dovrà subire un intervento chirurgico mentre un altro bambino cinque anni è stato invece fortunatamente dimesso dall’ospedale. Nel frattempo, l’insegnante trentenne coinvolta nell’attacco rimane ricoverata in condizioni serie.

Terrore a Dublino: bambina accoltellata in condizioni gravi

Questo tragico evento ha scosso sicuramente la comunità locale e ha sollevato molte preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle scuole e alla protezione dei bambini e del personale scolastico.

Sono tante le persone che sono ancora sotto shock e che dichiarano di non aver mai visto una cosa del genere, dove ci sono stati ben 34 arresti e moltissimi feriti. C’è stata molta violenza assurda, come ha riportato Harris.

Anche l’aggressione è stato ferito è bloccato anche da molti passanti. La polizia irlandese, La Garda, sta anche pensando ad un possibile attacco terroristico, anche se non ci sono prove concrete. Difatti, l’ipotesi più plausibile resta un raptus di uno squilibrato.

Stando sempre ai racconti di chi ha assistito a questo tragico evento, tutto ciò è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando i bambini sono usciti da scuola. Un uomo armato di coltello, di circa 50 anni si è scagliato prima sull’insegnante di circa 30 anni, poi contro tre bambini di circa 6 anni. È stato poi circondato è atterrato dai passanti, prima dell’arrivo della polizia, dopo pochi minuti, che lo ma preso in custodia. L’uomo ha innescato una serie di scene di terrore proprio durante il giorno. Dell’uomo ancora non sono state diffuse le sue origini e generalità, è ora in ospedale sotto stato di arresto, si sarebbe auto-inferto alcune ferite.

La polizia ha comunque dichiarato che si tratta di un incidente molto grave e per tale motivo ha chiuso molte strade, in modo tale da fare le dovute indagini, anche per evitare, se fosse, un ulteriore attacco terroristico, ancora non certo.