La storia della telefonia mobile è iniziata in tempi relativamente recenti, soprattutto considerando l’età comunque “giovane” del telefoni come strumento diffuso, in quanto già dagli anni 80 i primi, pioneristici telefoni portatili, molto diversi da quelli che solo pochi anni dopo avrebbero iniziato la vera e propria “Invasione”, facendo invecchiare quasi di colpo i vari telefoni a gettoni ed a schede telefoniche. Il Nokia 3310 non fa parte di questa generazione di telefoni cellulari ma resta indubbiamente uno dei più iconici anche per resistenza ed affidabilità. Un vecchio Nokia 3310 può anche far guadagnare cifre interessanti, sai quanto vale oggi?

Il valore non è infatti solamente “affettivo” o addirittura nostalgico, questo modello sviluppato dalla casa finlandese mantiene un’elevata riconoscibilità.

Anche se non è assolutamente raro, resta una forma di “cult” per molti appassionati e questo incide sul valore.

Hai un vecchio Nokia 3310? Ecco quanto vale oggi

Sviluppato sul finire degli anni 90 da Nokia, probabilmente nel suo massimo splendore e capacità di sviluppo quanto di innovazione nel contesto telefonico, il 3310 non è stato sicuramente l’ultimo o l’unico modello concepito da Nokia, ma è sicuramente quello che può vantare dati di vendita, e non solo, più importanti con oltre 126 milioni di esemplari a partire dalla metà del 2000, modello prodotto e venduto nuovo fino al 2006. Anche in fasi successive ed in varie nazioni del mondo questo duraturo esemplare di telefono, piuttosto rivoluzionario anche dal punto di vista estetico oltre che tecnico ha riscosso un enorme successo, essendo stato per molti il “primo” telefono portatile o comunque uno dei più riconoscibili e sicuramente importanti anche per lo sviluppo dei cellulari da quel momento in poi. Sono passati poco più di vent’anni ma dal punto di vista tecnologico è formalmente cambiato molto.

In particolare la grande durabilità della scocca e della resistenza lo hanno reso famoso per essere quasi indistruttibile, fattore che unito con la grande autonomia della batteria, hanno reso questo particolare modello ancora oggi famoso. Ovviamente non raro, anche per il fattore durabilità, è relativamente facile da trovare anche in buone condizioni nei mercatini fisici dell’usato oltre che online. E’ difficile trovare però esemplari ancora muniti di scatola originale e batteria altrettanto originale, fattori che fanno felici gli appassionati.

Un modello in ottimo stato con tutta la documentazione, caricabatterie e scatola in buono stato, oltre che batteria ancora funzionante può valere da circa 25 – 30 euro fino a oltre 100 euro. Su internet alcuni modelli praticamente nuovi sono anche stati venduti per circa 150 euro anche se si tratta di esemplari praticamente immacolati.