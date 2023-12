L’ex ballerino divenuto poi un vero e proprio personaggio pubblico e televisivo, anche con la carriera da conduttore ben avviata grazie a format di successo come il Bar Stella, Stefano De Martino resta sicuramente anche molto legato al mondo del gossip a causa di una vera e propria storia d’amore che è stata ed è ancora tra le più interessanti per gli appassionati, essendo stato per molti anni il compagno di una delle showgirl più famose del nostro paese, Belen Rordriguez.

Di recente De Martino, confermato come co autore e conduttore di Bar Stella, è stato più volte interpellato anche da vari giornalisti in merito alla nuova rottura con Belen, palesata durante il 2023, che ha fatto scaturire nuove informazioni e curiosità sul rapporto ma anche sulle motivazioni che hanno più volte condizionato la sua vita.

E’ intervenuta in merito una collega di spettacolo di Stefano De Martino che seppur come opinione parziale, ha comunque evidenziato una natura che traspare a molti.

Stefano De Martino, ecco le rivelazioni della collega: “Ecco com’è veramente”

Stefano De Martino, nativo di Tore del Greco, provincia di Napoli, è stato a lungo soprattutto un ballerino di talento, e da subito si è messo in mostra sia per le grandi capacità, ma anche per l’aspetto avvenente, che lo hanno portato a legarsi ad Emma Marrone, durante l’approdo presso la scuola di Amici di Maria De Filippi, anche se il rapporto è durato poco, la relazione più duratura è stata proprio quella con Belen Rodriguez, iniziata nel 2013, con la showgirl argentina ha avuto figlio, Santiago. Nel corso degli anni la coppia si è “presa” e “lasciata” più volte anche se solo negli ultimi anni sono iniziate a diventare insistenti, caldeggiate da lei, delle voci in merito ad un tradimento. La coppia si è separata la prima volta nel 2015, secondo i diretti interessati anche per stili di vita inconciliabili, per poi ricongiungersi pochi anni dopo, ritornati nel 2020, c’è stata una nuova forma di rapporto che è durata fino al 2023.

Di Recente è stata proprio Belen ha parlare di tradimento nel corso di una puntata di Domenica In. Una delle colleghe che lavorano sul set di Bar Stella, Mirea Flavia Stellato, ha espresso parole molto positive nei confronti di Stefano, appellato come “Un vero signore ed una persona umile, un vero amico, al quale poter chiedere sempre un parere o un aiuto quando necessario”.