Il primo innesto sul mercato invernale dell’Inter sarà molto presto ufficialmente Tajon Trevor Buchanan, terzino o anche centrocampista di fascia destra (in grado di giocare anche sull’out opposto), che nelle scorse ore è sbarcato a Milano così da porre la propria firma sul contratto che lo legherà professionalmente ai nerazzurri.

Il nuovo acquisto, che sarà prevedibilmente reso ufficiale nelle prossime ore, avrà sicuramente il suo spazio, dato anche l’infortunio di Juan Cuadrado, oltre a garantire una alternativa valida nello scacchiere dei nerazzurri, attualmente primi in classifica quasi a metà stagione agonistica. E’ in grado anche di giocare senza troppi problemi nella metà campo offensiva, come dimostrato dalla buona quantità di azioni offensive che hanno contraddistinto la sua giovane ma già importante carriera sia oltreoceano che in Europa.

Sono anche state evidenziate le prime informazioni, ruolo e curiosità varie sul nuovo acquisto dell’Inter, a partire dalla storia recente oltre a quelle più squisitamente tecniche.

Tajon Buchanan è dell’Inter: chi è il nuovo nerazzurro? Età, ruolo, prezzo, curiosità

Tajon Trevor Buchanan è nato in Canada, precisamente nella città di Brampton, nella regione della Greater Toronto, nella provincia canadese dell’Ontario, una delle principali città canadesi. Ha perso il padre quando era molto giovane, si è trasferito negli Stati Uniti, e molto appassionato di sport ha iniziato a legarsi al calcio attraverso una prima esperienza in un camp a pagamento nell’Università di Syracuse, nello stato di New York.

Dopo il primo prestito al Sigma FC, è stato selezionato nel draft del club di MLS , massimo campionato statunitense, del New England Revolution nella stagione 2019 che ha visto anche il suo debutto tra i professionisti statunitensi. Dopo la prima stagione da debuttante con 10 presenze, nelle due successive stagioni si è imposto da titolare, sia come esterno d’attacco che come centrocampista di fascia destra, prevalentemente, evidenziando ottime qualità atletiche, nel 2021 ha sfiorato anche la doppia cifra in termini di reti. Proprio alla fine del 2021 è stato acquistato dal club belga del Bruges, suo primo club europeo, che lo ha aggregato alla propria rosa nel 2022 e già a gennaio è arrivata la prima rete in campionato belga, contro l’Anversa.

Progressivamente nei mesi successivi per contesti tattici diversi, viene arretrato nel ruolo di terzino basso o centrocampista di fascia con compiti anche di copertura. L’Inter lo ha messo nel mirino da qualche mese e spenderà circa 7 milioni di euro per il suo cartellino, praticamente la stessa cifra di acquisto del club del Bruges da parte del NE Revolution.