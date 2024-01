Busta paga 2024, di quanto aumenteranno gli stipendi? “Assurdo”

La busta paga rappresenta sia un elemento fisico che culturale per i lavoratori dipendenti in Italia. È il salario o stipendio che viene modificato ogni anno con la legge di bilancio. Per il 2024, la busta paga sarà più alta dell’anno scorso, ma ci sono differenze tra i lavoratori. Il governo attuale ha introdotto alcune modifiche, come il taglio del cuneo fiscale, per aumentare l’importo in busta paga. Tuttavia, non è chiaro di quanto aumenteranno gli stipendi rispetto all’anno precedente. Le buste paga sono importanti per i lavoratori dipendenti in Italia, ma i salari non aumentano da molti anni. Il taglio al cuneo fiscale del 2023 è stato confermato, ma non avrà un impatto significativo a causa dell’esclusione della tredicesima mensilità. Ci sarà un aumento in busta paga, incluso il pagamento della tredicesima mensilità, che diminuirà man mano che il reddito aumenta. Inoltre, sono cambiati gli scaglioni per il calcolo dell’Aliquota IRPEF per il 2024, eliminando il 25% e mantenendo il 23% per redditi fino a 28.000 euro.

