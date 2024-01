Murat Unalmis, Demir di Terra Amara chi è? età, moglie, figli, C’è posta per te

Murat Unalmis, l’attore turco che interpreta Demir in Terra Amara, sarà ospite della prima puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Questa sera, sabato 13 gennaio 2024, Murat sarà protagonista di una sorpresa insieme ad altri due attori molto amati della serie. Terra Amara va in onda tutti i giorni e la domenica in prima serata su Canale Cinque. Ma chi è Murat Unalmis e qual è la sua carriera?

Murat Unalmis è nato nell’Anatolia Centrale nel 1981 ed è un attore di grande successo sia in Turchia che in Italia. La sua carriera è iniziata alcuni anni fa come attore e ha ottenuto un grande successo prima in patria e poi nel nostro paese. È conosciuto principalmente per il ruolo di Demir Yaman in Terra Amara.

Da adolescente, Murat si è trasferito con i genitori ad Istanbul, dove ha iniziato a praticare il basket a livello agonistico e professionistico durante gli studi superiori. Dopo essersi iscritto all’università per studiare Economia Aziendale, ha deciso di dedicarsi alla recitazione e ha studiato all’Accademia di Istanbul.

Murat ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2003, prima in televisione e successivamente nel cinema. Ha preso parte a numerose fiction e serie tv di grande successo, tra cui Love is in the air. Tuttavia, il suo ruolo più famoso è sicuramente quello di Demir in Terra Amara.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore è stato sposato con la collega Birce Akalay per un breve periodo. La coppia si è sposata nel 2011, ma ha divorziato solo 11 mesi dopo a causa di incompatibilità. Non hanno avuto figli insieme. Recentemente, Murat si è sposato con Albena Ilieva, una giocatrice di basket. La coppia ha annunciato di aspettare un bambino, una notizia che l’attore ha condiviso durante la sua partecipazione a Verissimo.

Murat Unalmis è un attore di grande talento e molto amato dal pubblico. Il suo personaggio di Demir in Terra Amara ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. La sua carriera è in continua crescita e siamo sicuri che vedremo ancora grandi cose da lui.

Oltre al suo lavoro di attore, Murat è anche molto attivo sui social media. Ha un gran numero di follower su Instagram e spesso condivide foto e aggiornamenti sulla sua vita professionale e privata. È un personaggio molto amato e seguito dai fan, che apprezzano la sua simpatia e il suo talento.

Non vediamo l’ora di vedere Murat Unalmis nella prima puntata di C’è posta per te e scoprire quale sorpresa ci riserverà insieme agli altri attori di Terra Amara. È sicuramente un appuntamento da non perdere per tutti i fan della serie e per tutti coloro che amano il talento di questo straordinario attore turco.

Continua a leggere su MediaTurkey: Murat Unalmis, Demir di Terra Amara chi è? età, moglie, figli, C’è posta per te