Ricette di Luca Pappagallo: gnocchi di pane con cozze e vongole

Gli Gnocchi di Pane con Cozze e Vongole di Luca Pappagallo sono una pietanza elegante e gustosa, perfetta per dare nuova vita al pane avanzato in modo creativo. Questa ricetta deliziosa combina la tradizione degli gnocchi con l’opportunità di utilizzare ingredienti freschi e di stagione, come le cozze e le vongole. La freschezza dei frutti di mare si fonde armoniosamente con la consistenza morbida degli gnocchi, creando un primo piatto che delizia sia il palato che la vista. Con istruzioni dettagliate e passaggi chiari, questa ricetta è accessibile anche per chi ha una modesta esperienza in cucina. È un’opzione ideale per sorprendere i commensali con un piatto prelibato e dall’aroma invitante.

La preparazione richiede circa 50 minuti, mentre il tempo di cottura è di soli 15 minuti. È inoltre necessario un riposo di 30 minuti. Questa ricetta è pensata per 4 persone ed è di difficoltà media. Il metodo di cottura è di rosolatura e si presta bene alle stagioni primavera, estate e autunno. Il piatto deve essere servito caldo.

Gli ingredienti necessari per preparare gli gnocchi sono: 200 g di mollica di pane raffermo, 150 g di latte, 100 g di pecorino romano grattugiato, 100 g di farina 00, 2 uova, sale q.b. e pepe nero q.b. Per il condimento, invece, sono necessari: 500 g di cozze, 500 g di vongole, 150 g di pomodori pelati frullati, 3 spicchi di aglio, 1 mazzetto di prezzemolo fresco, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva e pepe nero q.b.

La preparazione inizia con l’impasto degli gnocchi. In un contenitore capiente, si deve sbriciolare finemente la mollica di pane e aggiungere il pecorino grattugiato, le uova sbattute, sale, pepe macinato, latte e farina. Il composto deve essere mescolato fino a ottenere una consistenza omogenea. Successivamente, si lascia riposare in frigorifero coperto per 30 minuti.

Nel frattempo, si procede con la preparazione del condimento. In una padella con olio, aglio e prezzemolo, si cuociono le vongole con coperchio fino a quando si aprono. Si filtra il liquido di cottura e si conserva. Si ripete lo stesso processo con le cozze, cuocendole in padella con olio, aglio e prezzemolo, filtrando il liquido di cottura e conservandolo.

Successivamente, si rimuovono i gusci delle cozze e delle vongole, mantenendone alcune integre per decorare. I frutti di mare vengono tenuti in ammollo nel loro liquido.

A questo punto, si formano delle palline con l’impasto degli gnocchi e si cuociono in acqua bollente salata. Una volta scolati, vengono trasferiti in padella con il condimento preparato.

In una padella con olio, aglio e prezzemolo, si fa scaldare il trito e si aggiungono i pomodori pelati frullati, cuocendo per qualche minuto. Si uniscono le cozze e le vongole con parte del loro liquido di cottura, regolando di sale e cuocendo a fuoco basso.

Infine, gli gnocchi vengono uniti al condimento, insaporiti brevemente e serviti con prezzemolo tritato e pepe nero macinato.

In conclusione, gli Gnocchi di Pane con Cozze e Vongole di Luca Pappagallo sono un piatto raffinato e gustoso che permette di dare nuova vita al pane avanzato. Grazie alla freschezza dei frutti di mare e alla consistenza morbida degli gnocchi, questa ricetta è un’ottima scelta per deliziare i commensali con un primo piatto prelibato. Con istruzioni chiare e dettagliate, questa ricetta può essere realizzata anche da cuochi meno esperti. Provare questa delizia culinaria è un’esperienza che incanterà sia il palato che la vista.

