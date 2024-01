Mens sana in corpore sano: come fare?

“Mens sana in corpore sano” è una celebre locuzione latina che significa “una mente sana in un corpo sano“, tratta dalle Satire del poeta Giovenale, e che oggi viene utilizzata molto spesso (con un senso diverso da quello originario dell’autore) per affermare che per aver sane le facoltà dell’anima, è opportuno aver sane anche quelle del corpo. Ma come si raggiungere questo equilibrio psico-fisico? Quali pratiche bisogna mettere in atto per sentirsi in forma sia mentalmente che fisicamente. Proviamo a dare qualche suggerimento.

Alimentarsi bene

Il primo step da compiere è curare l’alimentazione. Una dieta equilibrata e sana fornisce i nutrienti necessari per mantenere sia il corpo che la mente in buona salute. Vanno certamente inclusi una varietà di frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani.

Allenarsi regolarmente

Un esercizio fisico regolare è cruciale per mantenere il corpo in forma e migliora anche la salute mentale. L’attività fisica aiuta a ridurre lo stress e l’ansia e migliora l’umore. Ovviamente bisogna scegliere un’attività che ti piace, come camminare, nuotare, yoga o ciclismo, e cerca di svolgerla con appuntamenti fissi e senza pause nel lungo periodo.

Dormire bene

Il sonno di qualità ha un ruolo di primo piano. Bisogna assicurarsi di avere una routine di sonno regolare e di dormire un numero adeguato di ore ogni notte. Dormire bene non dev’essere considerato un lusso ma un vero e proprio bisogno fisiologico del nostro organismo. Come spiegano gli esperti, un periodo di privazione del sonno prolungato di 72 ore può avere conseguenze mentali e psicologiche gravi. Se si dorme poco per un periodo esteso aumentano i sintomi legati a ansia e depressione e, a lungo termine peggiora la risposta immunitaria e cresce l’incidenza di malattie cardiache e metaboliche, come il diabete e l’obesità.

Gestire lo stress

IL quarto step è la gestione dello stress. Pratiche ben conosciute e radicate come la meditazione, il mindfulness, o semplicemente passare del tempo in natura, possono aiutare a gestire le pressioni e migliorare il benessere mentale. Un aiuto significativo può arrivare anche dall’apprendimento continuo e attività creative. Stimolare la mente con nuove informazioni e attività creative è importante per mantenere una mente agile. È dunque utile leggere libri, imparare nuove abilità, o intraprendere un hobby creativo.

Curarsi

Quinto punto. Fare dei controlli medici può aiutare a prevenire e trattare precocemente eventuali problemi di salute ma anche solo a capire quali abitudini cambiare. Ci sono poi anche servizi di assicurazioni sulla salute per la famiglia che assicurano un aiuto nel momento di maggiore necessità, ad esempio permettono di farti ospitare e curare da strutture ospedaliere convenzionate. Bisogna poi ridurre il consumo di sostanze nocive, ad esempio evitando o limitando il consumo di alcol, e rinunciando al tabacco e altre sostanze nocive.

Coltivare relazioni sociali salutari

Infine, le relazioni sociali salutari. Anche coltivare dei rapporti importanti e sostenere una rete sociale attiva contribuisce al benessere mentale. Le persone che ci circondano possono rivelarsi una straordinaria risorsa di benessere fisico e psicologico, trasmettendo positività, aiutandoci a coltivare i nostri interessi, stimolando il confronto.