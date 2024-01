età, figli, marito, stipendio, Forum

Barbara Palombelli, una giornalista e conduttrice televisiva molto famosa, è nota soprattutto per il suo ruolo di conduttrice di Forum, un programma che ha condotto per molti anni. Oltre alla sua carriera televisiva, ha anche una vasta esperienza nella conduzione radiofonica.

Nata a Roma nel 1953, Palombelli compirà 70 anni nei prossimi mesi. È la primogenita di una famiglia composta dal padre Carlo, agente di cambio, e dalla madre Manuela. Dopo aver completato gli studi presso l’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale. Successivamente, ha iniziato a lavorare in Rai, precisamente a Rai Radio 2, e poi è entrata a far parte della redazione del settimanale L’Europeo, dove si è occupata di giornalismo parlamentare.

Negli anni successivi, Palombelli ha collaborato con diversi giornali e riviste, tra cui il Giornale, Panorama, il Corriere della Sera e La Repubblica. Ha ricoperto il ruolo di inviata e successivamente è diventata editorialista presso il Corriere. Durante la sua carriera in radio, ha diretto programmi come “Se telefonando” su Radio 2 e “Il gambero”. È poi diventata una presenza fissa in programmi di attualità e politica come Matrix.

Nel 2013, Palombelli ha preso il posto di Rita dalla Chiesa nella conduzione di Forum e nel corso degli anni ha ottenuto anche la conduzione di tutti i vari spinoff del programma. Ha anche condotto il programma Stasera Italia per cinque stagioni, fino al 2023. Nel 2021, è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Durante l’evento, ha attirato critiche per un monologo su Luigi Tenco che è stato considerato fuori luogo dai parenti dello stesso Tenco.

Palombelli è sposata da 40 anni con Francesco Rutelli, un politico di centro sinistra e ex sindaco di Roma. La coppia ha quattro figli: Giorgio, il loro figlio biologico, e Serena, Francisco e Monica, che sono stati adottati successivamente.

Non si conoscono molti dettagli sullo stipendio di Palombelli a causa della sua partecipazione a diversi programmi televisivi e radiofonici. Tuttavia, è noto che i giornalisti che lavorano per Mediaset, la rete televisiva per cui Palombelli lavora, generalmente guadagnano circa 40.000 euro all’anno.

In conclusione, Barbara Palombelli è una giornalista e conduttrice televisiva molto nota in Italia. Ha una lunga carriera nel giornalismo televisivo e radiofonico ed è particolarmente famosa per la sua conduzione di Forum. Oltre alla sua carriera professionale, Palombelli è anche una moglie e madre di quattro figli. Nonostante il suo successo, non si sa molto sul suo stipendio, ma è probabile che guadagni una cifra considerevole grazie al suo lavoro in vari programmi televisivi e radiofonici.

