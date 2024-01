Nuovo cambiamento per Apple in Europa: ecco di cosa si tratta

Apple dovrà apportare dei cambiamenti significativi al suo sistema operativo iOS entro il 7 marzo 2024 per soddisfare le nuove normative stabilite dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Questo regolamento mira a promuovere la libera concorrenza nei mercati digitali e impongono restrizioni a diverse grandi aziende tecnologiche, inclusa Apple.

In particolare, per Apple, ci sono due effetti chiave del DMA: l’obbligo di consentire il sideloading delle app, cioè l’installazione di applicazioni da fonti esterne, e l’obbligo di consentire metodi di pagamento diversi. Questi cambiamenti rappresentano una sfida significativa per Apple, che fino ad ora ha mantenuto un controllo rigoroso sull’App Store e sui pagamenti all’interno delle app.

In risposta al DMA, Apple ha già accettato di aprire il suo servizio di messaggistica, iMessaggi, all’interoperabilità con altre app, consentendo l’utilizzo del protocollo RCS. Tuttavia, l’azienda ha presentato un appello presso il Tribunale del Lussemburgo contro la decisione dell’UE che considerava l’App Store come un “gatekeeper”.

La situazione è ancora in sospeso, ma è probabile che Apple alla fine debba accettare le richieste dell’Unione Europea per evitare una possibile battaglia legale. Di conseguenza, iOS subirà un cambiamento significativo nell’Unione Europea, assumendo caratteristiche simili ad Android. Nonostante la vice presidente della Commissione Europea, Margrethe Vestager, abbia negato ripetutamente che ciò avverrà, è difficile non credere ad Apple quando sostiene che il sideloading delle app comporterà nuovi rischi per la sicurezza.

Tuttavia, è importante notare che la gestione rigorosa dei permessi delle app su iOS aiuta a prevenire minacce alla sicurezza e che gli utenti possono continuare a installare le applicazioni tramite l’App Store o altri store affidabili per evitare malware. L’obiettivo dell’Unione Europea non è quello di promuovere l’installazione indiscriminata di app, ma piuttosto di sfidare il monopolio dell’App Store, consentendo la concorrenza di possibili negozi di terze parti.

Quindi, nonostante la riluttanza di Apple ad adattarsi alle nuove regole, è probabile che gli utenti europei dovranno prepararsi a cambiamenti nel mercato delle app. L’Unione Europea sta lottando per garantire una maggiore concorrenza e una scelta più ampia per gli utenti, anche se ciò significa che Apple dovrà modificare il suo sistema operativo iOS.

In conclusione, il 7 marzo 2024 segnerà un momento cruciale per Apple e iOS in Europa. L’azienda dovrà adeguarsi alle normative del DMA, inclusi il sideloading delle app e l’accettazione di metodi di pagamento diversi. Questi cambiamenti rappresenteranno una sfida per Apple, che ha mantenuto un controllo rigoroso sull’App Store e sui pagamenti all’interno delle app fino ad ora. Tuttavia, l’Unione Europea sta cercando di promuovere la libera concorrenza nel mercato delle app, consentendo la concorrenza di negozi di terze parti. Gli utenti dovranno prepararsi a dei cambiamenti lenti ma inevitabili nel modo in cui utilizzano le app su iOS.

