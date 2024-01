Nuovo OnePlus 12: ecco i pregi e difetti

Il tanto atteso OnePlus 12 è finalmente arrivato dopo una lunga attesa. Dopo aver esaminato le sue componenti e letto varie recensioni a livello mondiale, possiamo ora esporre i suoi pregi e difetti.

Abbiamo avuto l’opportunità di testare attentamente le caratteristiche del nuovo top di gamma OnePlus in diversi scenari d’uso. Dall’aspetto estetico all’efficacia del processore, dalle capacità fotografiche alla durata della batteria, abbiamo esaminato ogni aspetto per fornire un’analisi completa. Vediamo quali sono stati gli aspetti che ci hanno colpito di più e quelli che non ci hanno convinto.

Iniziamo con le prestazioni, che OnePlus ci ha sempre abituato ad essere al top della gamma, e questo dispositivo conferma ancora una volta questa reputazione. Dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di memoria UFS 4.0 e una batteria da 5400 mAh, il OnePlus 12 offre prestazioni di alto livello.

Sia che si tratti di multitasking intenso che di un utilizzo prolungato, l’hardware di punta e la tecnologia avanzata garantiscono un’esperienza rapida e fluida senza precedenti. OnePlus 12 rappresenta un notevole salto di qualità nel campo della fotografia mobile, grazie alla partnership con Hasselblad che ha lavorato in sinergia con gli ingegneri OnePlus.

Nonostante le sue numerose qualità, il OnePlus 12 presenta alcuni aspetti che potrebbero non soddisfare tutti gli utenti. Uno dei principali svantaggi è il peso del dispositivo: a causa della sua costruzione robusta e delle sue caratteristiche tecniche avanzate, risulta abbastanza pesante, con i suoi 220 grammi. Questo potrebbe renderlo meno confortevole da utilizzare, soprattutto per un utilizzo prolungato.

Un altro aspetto che potrebbe non piacere a tutti, e noi siamo tra questi, è il design del comparto fotografico, che sporge significativamente dal corpo dello smartphone. Questa sporgenza non solo influisce sull’aspetto estetico del dispositivo, ma potrebbe anche renderlo più vulnerabile a graffi e danni in caso di cadute o appoggi su superfici non uniformi. Inoltre, la colorazione FlowyEmerald non ci ha convinto del tutto, risultando piuttosto vistosa, soprattutto se confrontata con la classica colorazione nera che appare più sobria e piacevole alla vista.

Complessivamente, il OnePlus 12 è uno smartphone che ci è piaciuto molto e rappresenta la scelta perfetta per chi desidera prestazioni elevate e fluidità senza compromessi. Hardware, schermo e comparto fotografico sono le sue migliori qualità, senza dimenticare la durata della batteria che si è rivelata più che soddisfacente.

In conclusione, il OnePlus 12 è un dispositivo che offre prestazioni eccellenti e una fotocamera di alta qualità, ma presenta alcuni aspetti che potrebbero non essere apprezzati da tutti, come il peso e il design del comparto fotografico. Tuttavia, se si è alla ricerca di un telefono con alte prestazioni e una buona durata della batteria, il OnePlus 12 potrebbe essere la scelta giusta.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Nuovo OnePlus 12: ecco i pregi e difetti