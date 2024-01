Notarizzazione per il Sideload Apple: ecco di cosa si tratta

Apple sta per introdurre la possibilità di fare sideload delle app su iPhone e iPad, consentendo agli utenti di scaricare app da store di terze parti anziché dall’App Store. Tuttavia, Apple imporrà dei criteri per garantire la sicurezza delle app provenienti da questi store. Uno dei metodi che Apple utilizzerà per garantire la sicurezza delle app è la notarizzazione.

La notarizzazione è un servizio già utilizzato da Apple per controllare l’affidabilità dei software per macOS e ora verrà esteso anche ad iPhone e iPad. Questo servizio prevede diversi controlli di sicurezza per verificare se un’app è un malware o dannosa per il dispositivo. Alcuni dei parametri che saranno controllati includono l’accuratezza delle informazioni fornite dall’app, la funzionalità dell’app stessa e la sua compatibilità con la versione attuale di iOS.

Inoltre, le app non devono causare danni fisici agli utenti o al pubblico e non devono distribuire malware o software sospetti. Le app devono anche garantire la privacy degli utenti e non possono raccogliere o trasmettere dati personali senza il consenso dell’utente. Saranno anche controllate l’integrità dell’app, per assicurarsi che non sia stata manipolata dopo la pubblicazione, e la crittografia per proteggere la proprietà intellettuale degli sviluppatori.

Questi controlli hanno lo scopo di garantire che le app provenienti da store di terze parti siano sicure e affidabili per gli utenti di iPhone e iPad. Apple sta lavorando per creare un ambiente in cui gli utenti possano sfruttare le potenzialità del sideload senza compromettere la sicurezza dei loro dispositivi.

L’introduzione del sideload su iPhone e iPad rappresenta un cambiamento significativo per Apple, che finora ha mantenuto un controllo rigoroso sull’ecosistema delle app attraverso l’App Store. Questa mossa potrebbe consentire agli sviluppatori di raggiungere un pubblico più ampio e dare agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente i loro dispositivi.

Tuttavia, è importante notare che il sideload su iPhone e iPad sarà limitato agli store di terze parti che sono stati attestati da Apple. Ciò significa che Apple esaminerà attentamente gli store prima di consentire loro di distribuire app sui dispositivi Apple. Questo è un ulteriore passo per garantire la sicurezza degli utenti e impedire la diffusione di app dannose o malware.

In conclusione, Apple sta per introdurre la possibilità di fare sideload delle app su iPhone e iPad, consentendo agli utenti di scaricare app da store di terze parti. Tuttavia, Apple imporrà dei criteri rigorosi per attestare gli store di terze parti e garantire la sicurezza delle app. La notarizzazione sarà uno dei metodi utilizzati per verificare l’affidabilità delle app e garantire che siano sicure per gli utenti. Questo cambiamento rappresenta una svolta significativa per Apple e potrebbe aprire nuove opportunità per gli sviluppatori e gli utenti di iPhone e iPad.

