Nuovo Google Assistant con Bard: ecco le ultime notizie

Google Assistant con Bard, la nuova versione dell’assistente intelligente di Google, è sempre più vicino al lancio e integrerà molte funzionalità di intelligenza artificiale. Questo chatbot, basato sull’intelligenza artificiale, è molto atteso da tempo e sembra che tutto sia pronto per il suo grande debutto su Android.

Le ultime notizie riguardanti Google Assistant con Bard mostrano una schermata di benvenuto che Google ha preparato per presentare il nuovo assistente su Android. Questa schermata sarà visualizzata all’interno dell’app Consigli per Pixel, indicando che inizialmente sarà disponibile solo per i dispositivi Pixel di Google.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, si sa che Bard su Android potrà essere attivato tramite un assistente vocale, tastiera o anche caricando un’immagine con testo. Questo permetterà agli utenti di interagire con l’assistente in vari modi, a seconda delle loro preferenze.

Grazie al lavoro di Mishaal Rahman, è stato possibile ottenere maggiori dettagli sulla data di lancio di Google Assistant con Bard. Si è scoperto che questa nuova versione sarà disponibile solo sui dispositivi dotati di CPU Tensor, come le ultime tre generazioni di Pixel (a partire da Pixel 6). Al momento sembra che i tablet Pixel, Pixel Fold e il possibile Pixel Fold 2 saranno esclusi dal rilascio, almeno inizialmente.

Inoltre, si sa che Assistant con Bard verrà distribuito inizialmente solo per le persone che hanno aggiornato il loro dispositivo a Android 14 con la versione QPR2. Questa versione potrà essere sia la versione beta che quella stabile che verrà lanciata a marzo. È importante notare che la schermata di benvenuto non sarà visibile sui dispositivi con build di Android che iniziano con UP1, UD1 e UQ1, a meno che il dispositivo non sia nella versione beta QPR2 o QPR2 stabile.

Si prevede che il rilascio ufficiale avverrà insieme al prossimo aggiornamento Pixel Feature Drop, previsto per marzo 2024. Sarà interessante vedere Bard in azione su Android e si spera che in futuro possa essere distribuito su una gamma più ampia di modelli Android.

In conclusione, Google Assistant con Bard sta per fare il suo debutto su Android, portando con sé molte funzionalità di intelligenza artificiale. Sarà disponibile inizialmente solo per i dispositivi Pixel di Google e potrà essere attivato tramite assistente vocale, tastiera o caricando un’immagine con testo. Si prevede che il rilascio ufficiale avverrà a marzo 2024, insieme all’aggiornamento Pixel Feature Drop. Ci si augura che in futuro Bard possa essere distribuito su una gamma più ampia di modelli Android.

