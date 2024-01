Domenico Cuomo, chi è Cardiotrap in Mare Fuori 4: età, fidanzata, altezza, genitori, fratello, Instagram

Domenico Cuomo, noto per il suo ruolo di Gianni, soprannominato Cardiotrap nella serie di successo “Mare Fuori”, è un giovane attore italiano che si è affermato nel mondo dello spettacolo grazie alla sua versatilità e al suo talento. Nato il 6 febbraio 2004 a Gragnano, in provincia di Napoli, Domenico compirà presto 20 anni.

Fin da giovane, Domenico ha dimostrato una passione per la recitazione e ha iniziato la sua formazione presso il Laborart Centro Artistico a Gragnano. Ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nella serie televisiva “Gomorra”, interpretando il personaggio del giovane Cosimo. Questo è stato solo l’inizio della sua carriera, poiché ha anche ottenuto un ruolo minore nella produzione di George Clooney, “Catch-22”.

Il suo talento è stato riconosciuto anche dal mondo del cinema, dove ha interpretato il ruolo di Antonio nella famosa serie italiana “L’amica geniale”. Nel 2020, ha fatto il suo debutto al cinema nel film “Alessandra – Un grande amore e niente più”, dove ha interpretato il ruolo di Roberto durante l’adolescenza. Successivamente, nel 2023, ha preso parte al film “Mimì – Il principe delle Tenebre”.

Tuttavia, è grazie al suo ruolo di Cardiotrap in “Mare Fuori” che Domenico ha raggiunto la massima popolarità. Nel primo provino per la serie, era stato considerato per il ruolo di Carmine, ma alla fine è stato scelto per interpretare Gianni. Questo personaggio, “finito” in un istituto a causa di una condanna legata a una rapina, è diventato uno dei più iconici della serie e ha catturato l’attenzione del pubblico sia in Italia che all’estero. Gianni è un personaggio complesso, con numerose sfaccettature, e Domenico ha saputo interpretarlo in modo profondo e coinvolgente. Ha anche cantato una canzone, intitolata “Sangue Nero”, nella serie, dimostrando ulteriormente il suo talento artistico.

Grazie alla sua interpretazione di Cardiotrap, Domenico ha vinto il Premio Culturale 2019 Magister Giovanni Ferrario. Ha anche preso parte ad altri progetti televisivi, come un episodio della serie “Il commissario Ricciardi” e la serie “Un professore” con Alessandro Gassmann.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Domenico è un grande amante degli animali. In un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato di vivere con numerosi gatti, un pappagallo brasiliano e quattro cani. Tuttavia, non si sa molto della sua vita privata, sebbene abbia dichiarato di essere single e disponibile sul mercato.

Domenico è anche molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove ha quasi 500 mila followers. Condivide regolarmente foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera con i suoi fan.

In conclusione, Domenico Cuomo è un giovane attore italiano che si è fatto strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento e alla sua versatilità. Il suo ruolo di Cardiotrap in “Mare Fuori” lo ha reso famoso in tutto il mondo, ma ha anche dimostrato il suo talento in altri progetti cinematografici e televisivi. Con una promettente carriera davanti a lui, Domenico continua a conquistare il pubblico con le sue interpretazioni coinvolgenti e la sua passione per la recitazione.

Continua a leggere su MediaTurkey: Domenico Cuomo, chi è Cardiotrap in Mare Fuori 4: età, fidanzata, altezza, genitori, fratello, Instagram