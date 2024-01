Quali conseguenze a livello di prezzo porterà la nuova IA di Samsung? Ecco le prime indiscrezioni

Samsung ha annunciato durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24 che i dispositivi saranno in grado di sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Questa rivoluzione tecnologica includerà funzioni come la traduzione delle chiamate in tempo reale e l’Assistente Chat. Samsung ha inoltre assicurato che gli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale non andranno sprecati. Le nuove funzioni saranno disponibili gratuitamente per i clienti fino al 31 dicembre 2025, ma non è ancora chiaro cosa succederà dopo quella data.

TM Roh, presidente e capo della divisione Mobile eXperience Business di Samsung, ha dichiarato in un’intervista che il mercato dei dispositivi mobili ha bisogno di funzioni di intelligenza artificiale. Molti utenti saranno soddisfatti delle applicazioni gratuite, ma ci saranno anche coloro che desiderano funzionalità più avanzate e potrebbero essere disposti a pagarle. Roh ha spiegato che Samsung non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo a un eventuale abbonamento per le funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate.

L’azienda sembra voler prendere tempo per valutare l’utilizzo delle funzioni di intelligenza artificiale sui nuovi Galaxy S24 e sui dispositivi del 2023, come la serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e la serie Galaxy Tab S9. Questi dati saranno fondamentali per prendere decisioni sul lungo termine. Inoltre, potrebbe essere presa in considerazione l’opzione di utilizzare i dati degli utenti come forma di pagamento per le funzioni più avanzate.

È possibile che alcuni utenti abbiano bisogno di strumenti di intelligenza artificiale più avanzati e siano disposti a pagare per un servizio migliore. Tuttavia, Samsung dovrà valutare attentamente le implicazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati degli utenti prima di prendere una decisione definitiva. Sarà importante trovare un equilibrio tra l’offerta di funzioni avanzate e la protezione dei dati personali.

In conclusione, Samsung ha annunciato una rivoluzione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale sui nuovi dispositivi Galaxy S24. Le nuove funzioni saranno gratuite per i clienti fino al 31 dicembre 2025, ma non è ancora chiaro cosa accadrà dopo quella data. L’azienda sta valutando diverse opzioni, compresa l’idea di un abbonamento per le funzioni più avanzate. Tuttavia, sarà fondamentale considerare attentamente la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti prima di prendere una decisione definitiva.

