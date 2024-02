I Fatti Vostri | Ricetta torta di mele in crosta di mandorle di Ernst Knam – MediaTurkey

La deliziosa torta di mele in crosta di mandorle di Ernst Knam è stata presentata durante la trasmissione “I Fatti Vostri” condotta da Tiberio Timperi ed Anna Falchi. Questa prelibatezza culinaria si distingue per la sua crosta croccante di mandorle e per il ripieno morbido composto da mele, zucchero, cannella, uvetta e pinoli. Vediamo insieme la ricetta dettagliata per prepararla.

Gli ingredienti necessari sono: pasta frolla, 800 g di mele tagliate a cubetti, 150 g di zucchero, succo di un limone, 5 g di cannella in polvere, 80 g di uvetta, 30 g di pinoli, mandorle, albume e zucchero per la copertura.

Per iniziare, prepariamo il ripieno della torta. Ammorbidiamo l’uvetta mettendola in acqua, quindi la scoliamo e la asciughiamo. Poi peliamo, puliamo e tagliamo le mele a pezzettini piccoli. Mettiamo le mele in una ciotola capiente e aggiungiamo lo zucchero, il succo di un limone, la cannella in polvere, l’uvetta e i pinoli. Mescoliamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, stendiamo la pasta frolla ad uno spessore di 3-4 mm e utilizziamola per foderare il fondo e i bordi di una tortiera precedentemente imburrata. Versiamo il ripieno di mele nella tortiera, livellandolo in modo uniforme. In una ciotola, mescoliamo le mandorle intere, sia con la pellicina che senza, con le mandorle pelate a listarelle, lo zucchero e l’albume. Distribuiamo il composto di mandorle sul ripieno di mele, in modo uniforme.

Inforniamo la torta in forno caldo e statico a 180°C per circa 45 minuti, o finché la superficie risulti dorata e croccante. Una volta cotta, sforniamo la torta e lasciamola raffreddare prima di servirla.

Questa torta di mele in crosta di mandorle è perfetta da gustare a colazione o a merenda, accompagnata da una tazza di tè o caffè. La sua combinazione di sapori e consistenze renderà ogni morso un vero piacere per il palato.

Ricordiamo che questa ricetta è stata tratta dalla trasmissione “I Fatti Vostri” e il suo autore è Ernst Knam.

