Passkey su dispostivi Google: ecco le ultime notizie

Negli ultimi giorni, il team di sviluppatori di Google ha introdotto un’interessante novità nel Pixel Feature Drop, ovvero la possibilità di utilizzare la passkey come metodo di autenticazione per gli account online. Queste passkey sono considerate un progresso rispetto alle tradizionali password, in quanto sono più facili da utilizzare e offrono un maggiore livello di sicurezza. Grazie a questa nuova funzionalità, Google sta cercando di semplificare l’accesso agli account online per i dispositivi della serie Pixel.

La sezione denominata “Semplifica il tuo accesso” mostrerà tutti gli account che possono essere aggiornati alla passkey. Una volta selezionato un account, l’utente dovrà autenticarsi utilizzando l’impronta digitale per completare l’attivazione della passkey. Google sta chiaramente cercando di spingere gli utenti a utilizzare sempre più la passkey, considerandola un metodo sicuro indipendentemente dall’attenzione dell’utente. La passkey infatti si basa sull’identificazione biometrica e sul dispositivo specifico, ed è quindi indipendente dalla complessità della password scelta dall’utente.

Recentemente, Google ha annunciato tramite il suo blog ufficiale l’introduzione di nuove funzioni sui dispositivi Pixel per semplificare ulteriormente il passaggio alla passkey. Screenshot che circolano online mostrano che questa funzionalità potrebbe essere integrata nel Gestore delle password, nella sezione Impostazioni di Android sui Pixel. Questa funzionalità consentirà agli utenti di aggiornare alla passkey tutti gli account sincronizzati con il dispositivo che supportano questo metodo di autenticazione. Google sta lavorando per rendere sempre più popolare la passkey, che è già supportata da Android e Chrome e diventerà presto il metodo predefinito per i Google Account personali.

Google ha collaborato con diverse aziende, tra cui Adobe, Uber, Kayak, DocuSign, eBay, PayPal, Money Forward, Best Buy, Nintendo, TikTok e Yahoo! Japan, per migliorare l’esperienza di utilizzo delle passkey online. Gli utenti dei dispositivi Pixel che hanno account con queste aziende saranno indirizzati al sito web o all’applicazione specifica dove è possibile effettuare l’aggiornamento alla passkey tramite Google Password Manager.

Queste novità rappresentano un passo avanti verso l’adozione diffusa delle passkey come metodo di autenticazione online. La passkey offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali password, come una maggiore sicurezza e facilità d’uso. Inoltre, elimina la necessità di dover ricordare e gestire diverse password per account diversi. Grazie a queste nuove funzionalità introdotte da Google, il passaggio alla passkey diventerà più rapido e semplice per gli utenti dei dispositivi Pixel.

In conclusione, Google ha introdotto nuove funzionalità per semplificare l’utilizzo delle passkey come metodo di autenticazione online per i dispositivi Pixel. Queste passkey offrono una maggiore sicurezza e sono più facili da utilizzare rispetto alle tradizionali password. Google sta cercando di spingere gli utenti a utilizzare sempre più la passkey, collaborando con diverse aziende per migliorare l’esperienza di utilizzo delle passkey online. Grazie a queste nuove funzionalità, il passaggio alla passkey diventerà più rapido e semplice per gli utenti dei dispositivi Pixel.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Passkey su dispostivi Google: ecco le ultime notizie