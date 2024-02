Giusina in cucina | Ricetta panini morbidoni di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Giusina Battaglia, giornalista e appassionata di cucina, ha recentemente condiviso la sua ricetta dei panini morbidoni durante la serie di Food Network “Giusina in cucina”. Trasmessa il 3 febbraio alle 15:45 sul canale 33, questa puntata era dedicata alla cucina siciliana preparata in modo semplice e casalingo.

Se siete amanti della cucina siciliana e dei panini soffici e gustosi, questa ricetta è perfetta per voi. I panini morbidoni di Giusina Battaglia possono essere farciti o gustati da soli, rendendoli un’ottima scelta per un pasto veloce o uno spuntino delizioso.

Per preparare i panini morbidoni, avrete bisogno di farina 00 e farina manitoba, lievito di birra fresco, zucchero, acqua, strutto, olio evo e sale. Il procedimento è abbastanza semplice, ma richiede un po’ di tempo per la lievitazione.

Iniziate sciogliendo il lievito di birra in un po’ di acqua tiepida. In una ciotola o utilizzando una planetaria, miscelate la farina 00 e quella manitoba. Aggiungete il lievito sciolto, lo zucchero e l’acqua rimasta, e impastate per qualche minuto.

Successivamente, aggiungete lo strutto e l’olio a filo, continuando ad impastare. Infine, inserite il sale e continuate ad impastare fino a ottenere un impasto omogeneo e liscio. Date qualche piega all’impasto e mettetelo in una ciotola oliata. Coprite e lasciate lievitare per un’ora al caldo.

Dopo un’ora, spostate l’impasto in frigorifero e lasciatelo riposare per circa 12 ore. Questo riposo farà sì che i panini sviluppino un sapore migliore e una consistenza ancora più morbida. Una volta riposato, dividete l’impasto in panetti da circa 110 g ciascuno.

Prendete ogni panetto e ripiegate le estremità su se stesse, dando loro la forma di una pallina. Allargate i panetti con le mani, formando una lingua, e arrotolate quest’ultima su se stessa, formando un filoncino. Disponete i panini su una teglia foderata con carta forno, coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio.

Una volta che i panini hanno lievitato, cuoceteli in forno caldo e statico a 220-240°C per 20-25 minuti o fino a doratura. Questo metodo di cottura garantirà che i panini abbiano una crosta croccante e un interno soffice e morbido.

La ricetta dei panini morbidoni di Giusina Battaglia è solo uno degli esempi del suo talento in cucina. Se volete scoprire altre gustose ricette, potete acquistare il suo nuovo libro in libreria o visitare il suo sito web, giusinaincucina.com.

Non perdete le nuove puntate di “Giusina in cucina” su Food Network, in cui Giusina Battaglia condividerà altre ricette della tradizione siciliana, preparate con passione e semplicità. Questo programma è un’ottima fonte di ispirazione per tutti gli amanti della cucina casalinga e della tradizione culinaria siciliana.

Si ricorda che questo articolo è solo un riassunto delle informazioni prese dal fermo immagine della diretta Food Network e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali/streaming/Social dei programmi, ovvero: https://www.raiplay.it/ e https://www.discoveryplus.com/it/.

Continua a leggere su MediaTurkey: Giusina in cucina | Ricetta panini morbidoni di Giusina Battaglia – MediaTurkey