iPhone pieghevole: ecco le ultime novità di Apple

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Corea del Sud, sembra che l’atteso iPhone pieghevole di Apple non sarà lanciato secondo i piani iniziali. Tuttavia, non c’è motivo di preoccuparsi, poiché Apple sta ancora lavorando su questo dispositivo e potrebbe anche sostituire l’iPad Mini con esso.

Le informazioni sono state divulgate dal noto sito The Elec, che ha dedicato un’ampia analisi sull’argomento. Pare che Apple stia sviluppando due versioni di iPhone pieghevole: una con uno schermo da 7 o 8 pollici e un’altra con uno schermo da 20,5 pollici.

Secondo quanto riferito dal sito, la versione più piccola dovrebbe essere lanciata per prima, ma i tempi di lancio sono stati ritardati di almeno un anno. Inizialmente si era parlato di un lancio nel 2025, ma ora sembra che dovremo aspettare fino al 2026 o addirittura al 2027. È interessante notare che il 2027 è il ventesimo anniversario del primo iPhone, e molti analisti prevedono un cambiamento significativo nel design del dispositivo in quell’anno.

Apple ha già ricevuto campioni di pannelli pieghevoli da Samsung Display e LG, ma sembra che Samsung sia favorita come possibile fornitore. Se questo fosse il caso, Samsung produrrà i pannelli pieghevoli nella sua linea OLED A3 o A4 di sesta generazione, che attualmente produce i pannelli OLED per gli iPhone. Tuttavia, nulla è ancora stato deciso definitivamente e ci sono voci secondo cui LG potrebbe iniziare la produzione di schermi pieghevoli per Apple un anno dopo Samsung, anche se non è chiaro se per un dispositivo diverso o lo stesso.

The Elec rivela anche che le due aziende hanno “idee diverse” sia sulla copertura del pannello in ultra-glicina (UTG) che sul concetto di cerniera, con divergenze di opinione sulla durata e l’affidabilità del prodotto. Inoltre, sembra che Apple abbia l’intenzione di lanciare un dispositivo pieghevole più grande, con uno schermo da 20,5 pollici.

Quindi, secondo le tempistiche ipotizzate dal sito coreano, quest’anno potremmo aspettarci un iPad Mini con schermo OLED. Successivamente, tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, potrebbero arrivare l’iPhone pieghevole, i MacBook OLED e il dispositivo pieghevole da 20,5 pollici.

In conclusione, sebbene il lancio dell’iPhone pieghevole sembri essere stato ritardato, Apple sta ancora lavorando su di esso e potrebbe portare importanti novità nel design dei suoi dispositivi. Mentre aspettiamo queste innovazioni, possiamo comunque prepararci ad un iPad Mini con schermo OLED e altre interessanti novità nel prossimo futuro.

