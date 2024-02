Clara a Sanremo 2024: età, canzone, Mare Fuori, Un Posto al Sole, fidanzato, Instagram

Clara è una giovane cantante molto famosa, che ha anche interpretato vari ruoli attoriali in produzioni conosciute in Italia, che l’hanno resa popolare anche al di fuori del contesto musicale. La sua musica si inserisce nel genere pop con influenze rap e trap. Non è la prima volta che Clara partecipa a Sanremo, avendo vinto Sanremo Giovani nel 2023, cosa che le ha permesso di partecipare a Sanremo 2024 con il brano “Diamanti Grezzi”.

Clara è nata a Varese nel 1999, quindi ha 24 anni. È cresciuta principalmente a Travedona Monate, nel varesino, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica. Ha preso lezioni di canto e pianoforte e ha iniziato a lavorare come modella durante l’adolescenza. Durante il suo percorso al liceo linguistico, ha anche considerato la possibilità di intraprendere una carriera nel mondo della moda.

Durante il lockdown, dopo essersi trasferita a Milano, Clara ha iniziato a cantare e ha ottenuto i primi successi nel 2020 collaborando con il cantante e autore Nicola Siciliano. Ha continuato a pubblicare singoli di successo, come “Freak”, “Ammirerò” e “Bilico”, che le hanno conferito una maggiore autorevolezza e indipendenza musicale. Nel frattempo, ha ottenuto anche un ruolo nella serie TV italiana “Mare Fuori”, nella quale interpreta il personaggio di Crazy J.

Il successo di Clara è proseguito con il singolo “Origami all’alba”, che ha ottenuto il triplo disco di platino e ha dominato le classifiche per diverse settimane. Durante la primavera, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Cicatrice” e pochi mesi dopo ha lanciato “Boulevard”, dedicato alla madre e a tutte le persone che hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto.

Nell’ottobre dello scorso anno, Clara è stata selezionata per partecipare alle audizioni di Sanremo Giovani 2023, dove si è impostata con il brano “Boulevard” e ha vinto la competizione. Questa vittoria le ha garantito l’accesso a Sanremo 2024 come artista BIG, diventando la seconda donna a vincere Sanremo Giovani dopo Arisa nel 2009.

Clara ha un grande seguito sui social media, ma ci sono poche informazioni riguardo alla sua vita sentimentale. Non si sa se abbia un fidanzato o meno.

In conclusione, Clara è una giovane e talentuosa cantante italiana che si è fatta strada nel mondo della musica grazie al suo talento e alla sua passione. Ha vinto Sanremo Giovani nel 2023 e ha partecipato a Sanremo 2024 come artista BIG. La sua musica è caratterizzata da influenze pop, rap e trap, e ha ottenuto numerosi successi con i suoi singoli. Clara è anche apparsa in produzioni televisive italiane, dimostrando la sua versatilità come artista. Nonostante la sua fama, Clara mantiene la sua vita privata riservata e non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita sentimentale.

Continua a leggere su MediaTurkey: Clara a Sanremo 2024: età, canzone, Mare Fuori, Un Posto al Sole, fidanzato, Instagram