É sempre mezzogiorno | Ricetta Krapfen di Carnevale di Barbara De Nigris – MediaTurkey

Il Carnevale è una celebrazione molto amata in Italia e ogni regione ha le sue specialità culinarie da gustare durante questo periodo festivo. Oggi parleremo dei Krapfen, dei deliziosi dolcetti tipici del Trentino, che la chef Barbara De Nigris ci insegnerà a preparare.

Per realizzare i Krapfen di Carnevale, avremo bisogno di diversi ingredienti. Tra questi, troviamo la farina 00, il latte, l’olio di semi, l’acqua tiepida, l’uovo, lo zucchero, la grappa, lo zucchero a velo, l’olio per friggere e un pizzico di sale.

Per il ripieno, invece, necessiteremo di acqua, zucchero, semi di papavero, miele, scorza di limone, zucchero vanigliato, pasta di vaniglia, vaniglia, grappa e confettura di albicocche come alternativa.

Iniziamo preparando la sfoglia. Uniamo la farina e lo zucchero in una ciotola. In un’altra ciotola, mescoliamo il latte tiepido, l’olio di semi, l’acqua tiepida, la grappa, l’uovo intero e un pizzico di sale. Mescoliamo bene e uniamo i liquidi alle polveri, impastando fino a ottenere un panetto liscio. Copriamo con della pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Nel frattempo, prepariamo il ripieno. Frulliamo i semi di papavero fino a renderli polverosi. In un pentolino, scaldiamo l’acqua con lo zucchero, mescolando fino a far sciogliere lo zucchero. Aggiungiamo i semi di papavero in polvere, il miele, la scorza di limone grattugiata, lo zucchero vanigliato, la pasta di vaniglia, la vaniglia e un goccio di grappa. Mescoliamo tutto sul fuoco per circa 10 minuti, fino a quando il composto si sarà asciugato. Lasciamo raffreddare. Come alternativa, possiamo utilizzare della semplice confettura di albicocche.

Prendiamo la sfoglia e stendiamola sottile con l’aiuto di una sfogliatrice per la pasta chiamata “nonnapapera”. Disponiamo dei mucchietti di ripieno o di confettura di albicocche sulla sfoglia, poi ripieghiamola sul ripieno facendo uscire l’aria. Con una rotella da cucina, ritagliamo dei ravioli e li posizioniamo su una teglia con carta forno. Copriamo e lasciamo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Scalda l’olio per friggere in una pentola profonda. Quando l’olio è caldo, friggiamo i ravioli fino a quando saranno dorati. Durante la frittura, si formeranno delle bolle. Scoliamo i Krapfen su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio e serviamoli spolverizzati con zucchero a velo.

I Krapfen di Carnevale di Barbara De Nigris sono pronti per essere gustati. Si tratta di dolcetti fragranti e gustosi che si sposano perfettamente con l’atmosfera festiva del Carnevale. Potete trovare il video di questa ricetta e altre deliziose preparazioni sul sito ufficiale delle trasmissioni “É sempre mezzogiorno”, “Cotto e mangiato” e altri, su RaiPlay.

Ricordatevi che questo articolo è solo un riassunto delle ricette più interessanti e non rappresenta il blog ufficiale delle trasmissioni. Buon appetito!

