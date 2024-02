É sempre mezzogiorno | Ricetta trippa fritta su crema di ceci e carciofi di Gian Piero Fava – MediaTurkey

La trippa fritta su crema di ceci e carciofi è un piatto tradizionale della cucina romana che può suscitare opinioni contrastanti. Questa settimana, lo chef Gian Piero Fava ha scelto di mettere questa deliziosa ricetta all’inizio del suo menu. Vediamo insieme come prepararla.

Per realizzare questo piatto avremo bisogno dei seguenti ingredienti: un chilo di trippa, 500 millilitri di latte, 100 grammi di farina 00, rosmarino e timo tritati, 50 grammi di pecorino, un lime, alloro, chiodi di garofano, mezzo bicchiere di aceto di mele, mezzo bicchiere di vino bianco, un litro di olio per friggere, pepe, 400 grammi di ceci, un grammo di bicarbonato, una cipolla, una costa di sedano, una carota, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, brodo vegetale, uno spicchio d’aglio, un peperoncino, rosmarino, timo, salvia, alloro, olio, quattro carciofi, burro chiarificato, uno spicchio d’aglio, timo, una cipolla rossa e prezzemolo.

Per iniziare, aromatizziamo un po’ di olio in un pentolino con uno spicchio d’aglio, peperoncino fresco, rosmarino e altre erbe, cipolla, e scaldiamo fino a raggiungere i 50 gradi.

Prepariamo la crema mettendo in una padella un trito di sedano, carota e cipolla con un generoso filo d’olio e facciamo soffriggere. Aggiungiamo i ceci già ammollati per una notte e scolati, il concentrato di pomodoro, copriamo con il brodo vegetale e un pizzico di bicarbonato e portiamo a cottura per circa 40-50 minuti.

Una volta cotti, frulliamo più della metà dei ceci fino a ottenere una crema, e la uniamo ai ceci interi. Aggiungiamo anche l’olio aromatizzato e mescoliamo il tutto.

Passiamo alla preparazione della trippa. Prima di tutto, bollire la trippa in acqua, aceto, vino, chiodi di garofano, bacche di ginepro ed erbe aromatiche. Scoliamola e tagliamola a pezzettoni. Mettiamola in ammollo nel latte per qualche tempo, poi scoliamola e passiamola in una miscela di farina 00 e farina di mais. Friggiamola in olio caldo e profondo fino a doratura. Scoliamola su carta assorbente e condiamola con un trito di rosmarino, sale grosso, pepe e scorza di lime.

In una padella, facciamo sciogliere abbondante burro. Posizioniamo i carciofi già puliti a testa in giù e profumiamoli con petali di cipolla ed erbe aromatiche. Copriamo con carta forno e il coperchio e lasciamo cuocere per almeno 20-30 minuti, fino a quando i carciofi saranno dorati.

Per servire il piatto, disponiamo la trippa su un letto di crema di ceci, insieme ai carciofi.

È possibile trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Buon appetito!

