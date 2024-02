Francesco Renga Sanremo 2024: età, Nek, Ambra, figli, canzoni

Francesco Renga, noto cantante italiano, parteciperà al Festival di Sanremo 2024 insieme al collega Nek con la canzone “Pazza di te”, un brano che richiama lo stile musicale degli anni Sessanta. Entrambi i cantanti sono molto amati e apprezzati dal pubblico e saranno protagonisti di questo evento molto atteso, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e sarà trasmesso in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo su Rai Uno, con la conduzione di Amadeus.

Francesco Renga e Nek hanno instaurato da qualche anno un sodalizio artistico che sta dando ottimi risultati ad entrambi. Ma chi è Francesco Renga? Quali sono le sue origini e la sua carriera musicale? E cosa si sa della sua vita privata?

Francesco Renga, all’anagrafe Pierfrancesco Renga, è nato il 12 giugno 1968 a Udine ed è attualmente di 55 anni. È del segno zodiacale dei Gemelli. All’età di soli due anni si trasferisce con la sua famiglia a Brescia, dove trascorre l’infanzia e la giovinezza. La passione per la musica è sempre stata parte integrante della sua vita.

Nel 1984, Francesco Renga partecipa al concorso musicale Deskomusic insieme al suo primo gruppo, i Modus Vivendi. Durante questo concorso, incontra un altro gruppo chiamato Precius Time, che successivamente cambierà il nome in Timoria. Questo sarà il gruppo con cui il cantautore raggiungerà il successo. Dopo aver conseguito il diploma, su insistenza del padre, Francesco partecipa alle selezioni per l’Accademia della Guardia di Finanza, ma decide poi di iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio. Tuttavia, dopo un po’, abbandona gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

Dopo un periodo con il gruppo Timoria, Francesco Renga intraprende la sua carriera da solista, che lo porta a ottenere un grandissimo successo. Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2002 e vi fa ritorno nel 2009. Tra le sue canzoni più note e famose ci sono “Angelo”, “Il mio giorno più bello del mondo”, “Un giorno bellissimo” e “Uomo senza età”.

Per quanto riguarda la vita privata del cantautore, Francesco Renga ha avuto una relazione con Ambra Angiolini, attrice e conduttrice televisiva di grande successo, durata undici anni. Alla fine del 2015, la coppia annuncia la fine del loro matrimonio. Da questa unione sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Nonostante la separazione, la famiglia rimane unita e continua a vivere a Brescia per poter essere sempre vicini. Si tratta di una famiglia splendida che dimostra grande affetto e amore reciproco.

In conclusione, Francesco Renga è un cantante di grande talento che ha raggiunto il successo sia come membro del gruppo Timoria che come artista solista. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 insieme a Nek suscita grande entusiasmo nel pubblico, che non vede l’ora di ascoltare la loro nuova canzone “Pazza di te”. Oltre alla sua carriera musicale, Francesco Renga è un uomo di famiglia, che ha avuto una relazione importante con Ambra Angiolini e che è padre di due meravigliosi figli. La sua vita privata è caratterizzata da amore e dedizione verso i suoi cari.

