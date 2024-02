Anticipazioni La Promessa 7 Febbraio 2024: si mette male per Lorenzo e Martina!

Nel prossimo episodio della serie tv “La Promessa”, che andrà in onda domani, 7 Febbraio 2024, su Canale 5, ci saranno nuovi sviluppi interessanti. Martina si troverà in difficoltà a causa dell’alleanza tra Jimena e Beatriz. Le due donne hanno instaurato un rapporto di amicizia e la marchesina si renderà conto di essere in pericolo. Martina dovrà decidere se continuare a nascondersi o affrontare la verità che ha tenuto nascosta per tanto tempo. La sua falsa amica la tiene sotto scacco e cerca vendetta, costringendola a fare una scelta difficile.

Non solo Martina si troverà in situazioni problematiche, ma anche Lorenzo ed Elisa avranno dei problemi. La coppia è stata sorpresa mentre si scambiava un bacio e l’identità del testimone potrebbe mettere in pericolo la loro relazione. Se la verità venisse rivelata, Alonso scoprirebbe che il colpevole di incastrare Cruz è il suo astuto cognato, desideroso di ottenere la parte più consistente dell’eredità del Barone. Lorenzo ed Elisa non possono permettere che lo spione riveli la verità e quindi intraprenderanno una ricerca per scoprire l’identità del testimone. Interrogheranno chiunque possa avere informazioni utili. L’obiettivo è scoprire chi li ha scoperti prima che sia troppo tardi.

Durante la frenetica ricerca dell’identità del testimone, Lorenzo sospetterà erroneamente di suo figlio come il responsabile. Arriverà persino a considerare l’opzione di eliminarlo per evitare eventuali rivelazioni. Tuttavia, la verità sarà diversa da quanto pensato. Lo spione non sarà Curro, ma una persona legata a lui, con i capelli biondi e vestita come una cameriera.

