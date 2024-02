Clio Make-up, chi è: età, vita privata, carriera, ruolo a Sanremo – MediaTurkey

Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, è una famosa make up artist italiana che ha raggiunto la celebrità attraverso il web. Nata e cresciuta a Belluno in Veneto il 15 novembre 1982, oggi ha 41 anni. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Artistico Leonardo Da Vinci nel 2004, Clio ha deciso di frequentare un corso di Video Design presso lo IED. Durante il corso, ha avuto l’opportunità di collaborare alla produzione di un videoclip non pubblico della hit di Elio e le Storie Tese chiamato “Vitellopoli”.

La vita privata di Clio Zammatteo è legata da molti anni a Claudio Midolo, l’uomo che ha incontrato durante i suoi studi allo IED a Milano. Dopo aver completato gli studi, la coppia ha deciso di trasferirsi a New York, dove Clio ha iniziato la sua carriera di make up artist e Claudio ha gestito un canale YouTube in quanto game designer. Nel corso degli anni, Clio e Claudio sono diventati genitori di due bambine, Grace Cloe nel 2017 e Joy Clair nel 2020.

Nel 2020, la famiglia ha preso la decisione di lasciare New York e tornare in Italia, dove Clio vive attualmente con il marito e le figlie. La carriera di Clio Zammatteo ha preso il via nel momento in cui i social media hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo. Tutti si sono iscritti ai vari canali, come Facebook, Twitter e YouTube, per intrattenersi e intrattenere il pubblico. Nel frattempo, Clio ha deciso che era arrivato il momento di fare un passo avanti e ha deciso di volare a New York per frequentare la Make Up Designory, una scuola di truccatori professionisti.

Unendo le sue competenze acquisite nel design e nel trucco, Clio ha deciso che era il momento di mettersi davvero in gioco. Così, nel 2008, è nato il marchio ClioMakeUp, attraverso il blog e il canale YouTube ufficiale. Il progetto è stato creato da Clio Zammatteo stessa, con la collaborazione di Claudio Midolo come Co-Founder & CTO e Elena Dominique Midolo come CEO. Non tutti sanno che Claudio Midolo è anche il marito di Clio Zammatteo, oltre ad essere un game designer di successo.

In poco tempo, il canale YouTube di ClioMakeUp è diventato famoso in tutta Italia e il marchio ClioMakeUp è diventato riconoscibile e identificato. Clio ha iniziato a collaborare con diverse marche nel settore della bellezza e della moda. La sua bravura nel campo del make up e la sua personalità carismatica hanno conquistato il pubblico, rendendola una delle make up artist più celebri del web italiano.

In conclusione, Clio Zammatteo è una make up artist di grande talento che ha raggiunto la fama attraverso il web. La sua carriera è iniziata con il lancio del marchio ClioMakeUp nel 2008, che si è rapidamente diffuso in tutto il Paese. Grazie alla sua passione per il make up e alla sua abilità nel creare tutorial e contenuti di qualità, Clio è diventata un’icona nel mondo della bellezza. La sua vita privata è legata a Claudio Midolo, con cui ha formato una famiglia, e insieme hanno due figlie. Dopo molti anni trascorsi a New York, la famiglia ha deciso di tornare in Italia, dove Clio continua a lavorare nel suo campo e a ispirare milioni di persone con i suoi consigli e le sue creazioni.

